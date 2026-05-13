Egy Lexus autó belső tere kényelmes bőr ülésekkel.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, mikből áll össze a bizonyos „új autó szag”

Infostart

Sokan szeretik az új autók jellegzetes szagát, azonban egy friss német kutatás kiderítette, hogy több mint százötven párolgó vegyi anyagból áll össze az a bizonyos illat.

Az új autók jellegzetes illatát sokan szeretik, de egy friss német vizsgálat szerint nem árt óvatosnak lenni vele – írja az ADAC és a Fraunhofer Épületfizikai Intézet közös kutatása nyomán a hvg.hu.

A vizsgálat kiderítette, hogy az új autók utasterében különböző vegyi anyagok párologhatnak a levegőbe a műanyagokból, ragasztókból, kárpitokból és habszivacsokból. Egyes anyagok pedig akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.

A kutatók négy viszonylag új járművet vizsgáltak meg: egy Volkswagen Golfot, egy Dacia Springet, egy Hyundai Konát és egy BYD Seal 6-ot. Arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi illékony szerves vegyület – úgynevezett VOC – található az utastér levegőjében.

Ezek közé tartozhat a formaldehid, a benzol vagy a xilol is, amelyek nagyobb koncentrációban fejfájást, szem- és légúti irritációt okozhatnak, egyeseket pedig rákkeltőként tartanak számon.

A mérések alapján a legfiatalabb autók produkálták a legrosszabb értékeket, így az alig egyhónapos Volkswagen Golfban lényegesen magasabb koncentrációját mérték a vegyszereknek, mint egy 200 napos autóban. A BYD modellje bizonyos anyagoknál szintén kiugró eredményeket mutatott.

A német autóklub a kutatás kapcsán hangsúlyozta, hogy közvetlen egészségügyi veszélyt egyik vizsgált autó sem jelentett. A hőmérséklet viszont sokat számított, ugyanis a napon álló, felforrósodott autókban jelentősen megemelkedtek az értékek, különösen a formaldehid és benzol esetében. A jó hír, hogy már néhány perc szellőztetés vagy a légkondicionáló bekapcsolása is látványosan csökkentette a koncentrációt.

