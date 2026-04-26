Berúgja az ajtót a hidegfront, kétszer is

Vasárnap napos időre van kilátás többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, ugyanakkor az északkeleti harmadba időszakosan több gomolyfelhő érkezhet. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, de a felhősebb északkeleti tájakon egy-egy futó zápor nem kizárt. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél, melyet kiemelten az északkeleti megyékben, illetve Győr-Mosonban, de helyenként másutt is viharos lökések kísérnek. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 16 és 20 fok között várható, azonban az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb, a nyugati és déli határszélen néhol kissé melegebb is lehet.

Ami a távolabbi kilátásokat illeti, a jövő hét első napjaiban mérsékelten meleg időjárásra számíthatunk, döntően 15 és 20 fok közötti csúcsokkal. Hétfőn csapadék egyáltalán nem valószínű, kedden viszont az ország délnyugati országrészben helyenként előfordulhat kisebb eső, valamint záporeső. Szerdán, amikor eléri hazánkat egy újabb hidegfront, szintén a délnyugati tájakon valószínűbb kisebb csapadék. A szerdai font mögött jobban visszaesik a hőmérséklet, leginkább majd a csütörtöki napon mérhetjük a legalacsonyabb értékeket (legfeljebb 15 fok) a jövő héten. A hét második részében anticiklonsáli hatások fognak érvényesülni, enyhébb, de szárazabb léghullámok érkezhetnek fölénk – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.