2026. április 21. kedd Konrád
Nyitókép: Pixabay

Ezt minden utazónak érdemes tudnia: új szabályok érvényesek a power bankokra a repülőkön

Infostart

Már érvényben vannak a power bankok repülőgépekre való felvitelére és ottani használatára vonatkozó szigorú repülésbiztonsági szabályok.

A dél-koreai szabályozásról vett mintát, a hordozható akkumulátorokra korábban ott bevezetett szigorú szabályozást tette világszinten kötelezővé a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) – írja a hvg.hu.

Ennek értelmében

egy fő legfeljebb kettő darab hordozható akkumulátort vihet magával a repülőgép fedélzetére. Vésztöltő nem szállítható a feladott poggyászban, csak a fedélzeti csomagban

– habár ez már évek óta így van. Továbbá, bár már sok repülőgépen van a székekbe épített töltési lehetőség, erről power bankot tölteni a repülés ideje alatt minden esetben tilos.

Az akkumulátor mérete sem mindegy:

a 100 wattórás kapacitás mindenhol engedélyezett. Több légitársaság, illetve repülőtér tiltja az ennél nagyobb telepeket, ezeket elvehetik az utastól.

A konkrét reptérre és járatra vonatkozó szabályról még az utazás napja előtt érdemes tájékozódni.

Ugyan a szabályozás erre nem tér ki, de a lap megjegyzi: a saját biztonságunk érdekében érdemes megbízható márkájú akkumulátort vásárolni.

Azt követően kezdték el szabályozni a power bankok használatát a repülőgépeken, hogy 2025 januárjában a dél-koreai Air Busan egyik gépe leégett Puszan repülőterén. Csak a szerencsén múlt, hogy késett a repülőgép felszállása, és az Airbus így nem a levegőben gyulladt ki.

Kezdőlap    Életmód    Ezt minden utazónak érdemes tudnia: új szabályok érvényesek a power bankokra a repülőkön

légi közlekedés

szabályozás

repülés

szigorítás

repülésbiztonság

power bank

Aggódik, de nyugtat is a német kancellár az energiaválság kapcsán

Aggódik, de nyugtat is a német kancellár az energiaválság kapcsán

A közel-keleti háború okozta energiaválság Németországot is sújtja. Friedrich Merz kancellár azon a véleményen van, hogy a helyzet stabil. A jövő azonban kiszámíthatatlan, ezért összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot.
 

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését, határidőt szabott a közjogi méltóságoknak

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését, határidőt szabott a közjogi méltóságoknak

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód

Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód

Az Apple hétfőn bejelentette, hogy John Ternus, a vállalat hardverfejlesztésért felelős vezetője lesz a cég következő vezérigazgatója. Tim Cook eközben az igazgatótanács elnöki posztját veszi át.

Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál

Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál

A magyar vásárlók 82 százaléka már egyértelműen ráfüggött a hűségkártyákra, de a digitalizáció itt is komoly változást hozott.

Trump says US will not lift Hormuz blockade until deal made with Iran

Trump says US will not lift Hormuz blockade until deal made with Iran

The US president's comments come amid uncertainty over whether Iran will attend peace talks in Pakistan this week.

