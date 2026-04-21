Ezt minden utazónak érdemes tudnia: új szabályok érvényesek a power bankokra a repülőkön

A dél-koreai szabályozásról vett mintát, a hordozható akkumulátorokra korábban ott bevezetett szigorú szabályozást tette világszinten kötelezővé a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) – írja a hvg.hu.

Ennek értelmében

egy fő legfeljebb kettő darab hordozható akkumulátort vihet magával a repülőgép fedélzetére. Vésztöltő nem szállítható a feladott poggyászban, csak a fedélzeti csomagban

– habár ez már évek óta így van. Továbbá, bár már sok repülőgépen van a székekbe épített töltési lehetőség, erről power bankot tölteni a repülés ideje alatt minden esetben tilos.

Az akkumulátor mérete sem mindegy:

a 100 wattórás kapacitás mindenhol engedélyezett. Több légitársaság, illetve repülőtér tiltja az ennél nagyobb telepeket, ezeket elvehetik az utastól.

A konkrét reptérre és járatra vonatkozó szabályról még az utazás napja előtt érdemes tájékozódni.

Ugyan a szabályozás erre nem tér ki, de a lap megjegyzi: a saját biztonságunk érdekében érdemes megbízható márkájú akkumulátort vásárolni.

Azt követően kezdték el szabályozni a power bankok használatát a repülőgépeken, hogy 2025 januárjában a dél-koreai Air Busan egyik gépe leégett Puszan repülőterén. Csak a szerencsén múlt, hogy késett a repülőgép felszállása, és az Airbus így nem a levegőben gyulladt ki.