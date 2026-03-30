2026. március 30. hétfő
Nyitókép: Pexels

Tilos ételek, ha kínozza a köszvény

Élethosszig tartó étrendi fegyelmet és tudatos életmódváltást igényel a köszvény kezelése; a szakértők szerint a rohamok megelőzésének kulcsa a purinban gazdag élelmiszerek szigorú kerülése.

Az Egészségkalauz cikke alapján a köszvény egy anyagcsere-eredetű gyulladásos betegség, amely akkor alakul ki, ha a vérben felszaporodó húgysav kristályai lerakódnak az ízületi tokokban. Ez leggyakrabban a nagylábujjakban, a lábfejekben, a térdekben és a könyökökben okoz elviselhetetlen, égő fájdalmat. Dr. Csengei Gábor reumatológus hangsúlyozza: a kezeletlen betegség maradandó ízületi deformitásokhoz vezethet, amelyeket gyakran már csak műtéttel lehet korrigálni.

A rohamokat provokáló élelmiszerek

  • Különösen a sör, valamint a magas cukortartalmú likőrök.
  • Sertés- és marhahús, máj, vese, valamint a szárnyasok közül a pulyka.
  • Szardínia, tonhal, makréla, rákfélék és polip.
  • Meglepő módon a spárga, a karfiol és a gombafélék is kerülendők magas purintartalmuk miatt.
  • Üdítők, édességek és az ultrafeldolgozott élelmiszerek.

A diéta alapkövei a teljes kiőrlésű pékáruk, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek, a diófélék és a bőséges – napi legalább 2 liter – vízfogyasztás, amely segíti a húgysav kiürülését a szervezetből.

A szakember emellett napi 500–1000 mg C-vitamin bevitelét is javasolja az általános gyulladáscsökkentő hatás miatt.

A megfelelően betartott étrend nemcsak a köszvényes rohamokat szorítja vissza, hanem segít az elhízás és a cukorbetegség elleni küzdelemben is.

Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége

Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

2026. március 29. 13:49
Komoly kihívás a fiataloknak megszabadulni az okoseszközök dopaminlöketeitől
70 felett muszáj néhány dolgot csinálni, hogy megélje a 80-at - itt a lista
