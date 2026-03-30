Tilos ételek, ha kínozza a köszvény

Az Egészségkalauz cikke alapján a köszvény egy anyagcsere-eredetű gyulladásos betegség, amely akkor alakul ki, ha a vérben felszaporodó húgysav kristályai lerakódnak az ízületi tokokban. Ez leggyakrabban a nagylábujjakban, a lábfejekben, a térdekben és a könyökökben okoz elviselhetetlen, égő fájdalmat. Dr. Csengei Gábor reumatológus hangsúlyozza: a kezeletlen betegség maradandó ízületi deformitásokhoz vezethet, amelyeket gyakran már csak műtéttel lehet korrigálni.
A rohamokat provokáló élelmiszerek
- Különösen a sör, valamint a magas cukortartalmú likőrök.
- Sertés- és marhahús, máj, vese, valamint a szárnyasok közül a pulyka.
- Szardínia, tonhal, makréla, rákfélék és polip.
- Meglepő módon a spárga, a karfiol és a gombafélék is kerülendők magas purintartalmuk miatt.
- Üdítők, édességek és az ultrafeldolgozott élelmiszerek.
A diéta alapkövei a teljes kiőrlésű pékáruk, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek, a diófélék és a bőséges – napi legalább 2 liter – vízfogyasztás, amely segíti a húgysav kiürülését a szervezetből.
A szakember emellett napi 500–1000 mg C-vitamin bevitelét is javasolja az általános gyulladáscsökkentő hatás miatt.
A megfelelően betartott étrend nemcsak a köszvényes rohamokat szorítja vissza, hanem segít az elhízás és a cukorbetegség elleni küzdelemben is.