Tilos ételek, ha kínozza a köszvény

Az Egészségkalauz cikke alapján a köszvény egy anyagcsere-eredetű gyulladásos betegség, amely akkor alakul ki, ha a vérben felszaporodó húgysav kristályai lerakódnak az ízületi tokokban. Ez leggyakrabban a nagylábujjakban, a lábfejekben, a térdekben és a könyökökben okoz elviselhetetlen, égő fájdalmat. Dr. Csengei Gábor reumatológus hangsúlyozza: a kezeletlen betegség maradandó ízületi deformitásokhoz vezethet, amelyeket gyakran már csak műtéttel lehet korrigálni.

A rohamokat provokáló élelmiszerek

Különösen a sör, valamint a magas cukortartalmú likőrök.

Sertés- és marhahús, máj, vese, valamint a szárnyasok közül a pulyka.

Szardínia, tonhal, makréla, rákfélék és polip.

Meglepő módon a spárga, a karfiol és a gombafélék is kerülendők magas purintartalmuk miatt.

Üdítők, édességek és az ultrafeldolgozott élelmiszerek.

A diéta alapkövei a teljes kiőrlésű pékáruk, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek, a diófélék és a bőséges – napi legalább 2 liter – vízfogyasztás, amely segíti a húgysav kiürülését a szervezetből.

A szakember emellett napi 500–1000 mg C-vitamin bevitelét is javasolja az általános gyulladáscsökkentő hatás miatt.

A megfelelően betartott étrend nemcsak a köszvényes rohamokat szorítja vissza, hanem segít az elhízás és a cukorbetegség elleni küzdelemben is.