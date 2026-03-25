ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.42
usd:
339.41
bux:
121584.25
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Mark Zuckerberg, a Meta amerikai információtechnológiai óriáscég vezérigazgatója a számítógépes grafikáról rendezett SIGGRAPH 2024 konferencián a denveri Coloradói Kongresszusi Központban 2024. július 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/David Zalubowski

Saját mesterséges intelligencián dolgozik a Meta, tömegek veszíthetik el a munkájukat

Infostart

A vállalat vezére, Mark Zuckerberg racionalizálni szeretné a működést, ebben jut majd döntő szerep az új fejlesztésű AI-nak.

Újfajta mesterségesintelligencia-alapú ügynököt fejleszt Mark Zuckerberg, ám ezzel a hétköznapi felhasználók aligha találkozhatnak majd. A Meta vezérigazgatója saját felhasználásra készíti az AI-t, amely segítheti őt a munkájában – írja a The Wall Street Journal híradása nyomán a hvg.hu.

Az egyelőre fejlesztés alatt álló rendszerrel a vállalatvezér olyan információkhoz juthat, amikhez egyébként csak több alkalmazotton keresztül tudna hozzájutni. A projekt része a Meta azon törekvésének, hogy alapvetően átalakítsa a munkafolyamatokat, csökkentse bizonyos szervezeti egységek létszámát, az alkalmazottak szerepkörét pedig átalakítsa.

A vállalat célja, hogy fel tudja venni a versenyt a kisebb apparátussal működő, AI-t fejlesztő cégekkel.

A vezérigazgató a befektetőkhöz intézett negyedéves beszámolója szerint a vállalat célja, hogy növelje a termelékenységet, miközben a munka is élvezetesebb lehet a dolgozók számára. Kiadási oldalon egy ilyen AI bevezetése jelentős összeget takaríthat meg, ami a részvényesek számára igen jól hangzik.

A Meta már el is kezdte az AI-rendszerek használatát. Az egyik ezek közül a My Claw, amely hozzáférhet a csevegési naplókhoz és a munkafájlokhoz, és kommunikálhat a felhasználók nevében. De ott van a Second Brain is, egy olyan AI-asszisztens, amely indexelheti a projektdokumentumokat, és lekérdezést is indíthat velük kapcsolatban.

A Metának jelenleg világszerte 78 ezer alkalmazottja van, az azonban, hogy hányan veszíthetik el a fejlesztés miatt a munkájukat, még nem ismert. A válallat a tervek szerint 20 százalékos leépítésen gondolkodhat.

Kezdőlap    Életmód    Saját mesterséges intelligencián dolgozik a Meta, tömegek veszíthetik el a munkájukat

elbocsátás

facebook

instagram

mesterséges intelligencia

mark zuckerberg

alkalmazott

meta

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat Európában, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. Esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 05:00
Hamisítatlan tavaszi idő jön, kérdés, hogy ez kellemes-e – időjárás
2026. március 27. 04:15
Változik az Apple Maps, nem fognak örülni a felhasználók
×
×