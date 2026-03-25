Saját mesterséges intelligencián dolgozik a Meta, tömegek veszíthetik el a munkájukat

Újfajta mesterségesintelligencia-alapú ügynököt fejleszt Mark Zuckerberg, ám ezzel a hétköznapi felhasználók aligha találkozhatnak majd. A Meta vezérigazgatója saját felhasználásra készíti az AI-t, amely segítheti őt a munkájában – írja a The Wall Street Journal híradása nyomán a hvg.hu.

Az egyelőre fejlesztés alatt álló rendszerrel a vállalatvezér olyan információkhoz juthat, amikhez egyébként csak több alkalmazotton keresztül tudna hozzájutni. A projekt része a Meta azon törekvésének, hogy alapvetően átalakítsa a munkafolyamatokat, csökkentse bizonyos szervezeti egységek létszámát, az alkalmazottak szerepkörét pedig átalakítsa.

A vállalat célja, hogy fel tudja venni a versenyt a kisebb apparátussal működő, AI-t fejlesztő cégekkel.

A vezérigazgató a befektetőkhöz intézett negyedéves beszámolója szerint a vállalat célja, hogy növelje a termelékenységet, miközben a munka is élvezetesebb lehet a dolgozók számára. Kiadási oldalon egy ilyen AI bevezetése jelentős összeget takaríthat meg, ami a részvényesek számára igen jól hangzik.

A Meta már el is kezdte az AI-rendszerek használatát. Az egyik ezek közül a My Claw, amely hozzáférhet a csevegési naplókhoz és a munkafájlokhoz, és kommunikálhat a felhasználók nevében. De ott van a Second Brain is, egy olyan AI-asszisztens, amely indexelheti a projektdokumentumokat, és lekérdezést is indíthat velük kapcsolatban.

A Metának jelenleg világszerte 78 ezer alkalmazottja van, az azonban, hogy hányan veszíthetik el a fejlesztés miatt a munkájukat, még nem ismert. A válallat a tervek szerint 20 százalékos leépítésen gondolkodhat.