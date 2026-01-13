ARÉNA - PODCASTOK
Autóra fagyott ónos eső Pécsen 2016. január 6-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

Kissé kettészakad az ország – ezt tartogatja az időjárás

Infostart

Az éjszaka után kedd délelőtt vegyes halmazállapotú csapadék: északkeleten hó, nyugatabbra ónos eső, illetve eső várható, a Dunántúlon viszont kisüthet a nap.

Jelenleg egy hideg légtömeg alakítja az időjárásunk, nyugat-délnyugat irányából azonban egyre melegebb léghullámok érkeznek, ami a következő 24-48 órában kiszorítja a hideg légtömeget. Ez a folyamat a magasban gyorsabban lezajlik, ezért ónos esőre van kilátás – derül ki a HungaroMet időjárás-jelentéséből.

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elsősorban délnyugaton szakadozhat a felhőzet. Az ország északkeleti harmadán, felén tartós havazás várható. Eközben nyugat felől ónos és fagyott esőbe, majd esőbe vált a csapadék hazánk nyugati, délnyugati felén, miközben gyorsan szűnik is. A déli tájakon megélénkül a délies szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul, délnyugatról északkelet felé haladva számíthatunk az egyre alacsonyabb értékekre.

A hét további napjain a változékonyság megszűnik, egyre inkább egy anticiklon alakítja majd az időjárásunkat, csökkentve a csapadék esélyét. A Dél-Dunántúlon jelentős melegedésre van kilátás. Északkeleten mérsékeltebb lesz a melegedés, 5 fok alatt marad a csúcsérték, bár az is több fokkal több, mint ami most van.

