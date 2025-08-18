ARÉNA
Nyitókép: Getty Images/ EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Teljes tévedés, hogy mennyit kell aludni egy nap

Infostart

A túl sok alvás megbetegít és hamarabb halunk meg - állítja egy kutatás.

Ahogyan a túl kevés alvás is megbetegíthet bennünket – a szív- és érrendszeri betegségektől a mentális zavarokig sok mindent okozhat –, egy új metaanalízis szerint a túl sok alvás is veszélyes - írja a blikk.hu

A GeroScience című folyóiratban megjelent hatalmas metaanalízis ijesztő következtetésre jutott: azok az emberek, akik többet alszanak, mint amennyi jót tesz nekik, drasztikusan megnövelik a halálozás kockázatát! A tudósok 79 hosszú távú tanulmányt elemeztek több éven keresztül, s több millió felnőttet figyeltek meg alvás közben.

Azok, akik naponta kevesebb, mint 7 órát alszanak, 14 százalékkal növelik a korai halálozás kockázatát. Annak azonban,

aki napi 9 órát vagy annál többet alszik, a halálozási kockázata 34 százalékkal is megnőhet

azokhoz képest, akik átlagosan hét-nyolc órát alszanak. A kockázat különösen nagy a nők esetében.

A túl hosszú alvásnak semmi köze a különösen pihentető alváshoz. Éppen ellenkezőleg, olyan súlyos egészségügyi problémákra utalhat, mint a szívelégtelenség, a krónikus gyulladás, a depresszió vagy az idegrendszeri rendellenességek. Ez nem azt jelenti, hogy a hosszú alvás az oka ezeknek a betegségeknek, hanem inkább azt, hogy ez lehet a tünetük. Vagyis, a szakemberek szerint, aki 9 óránál többet alszik, az tudtán kívül már szenvedhet a fenti betegségek valamelyikében.

De vajon mennyi alvás a valóban egészséges? A szakértők válasza: 7-9 óra között! Viszont aki állandóan szabálytalanul alszik, vagy gyakran felébred éjszaka, az komoly egészségügyi problémákat is kockáztat.

