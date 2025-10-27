ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.97
usd:
335.43
bux:
0
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alarm And Foliage On Wooden Table
Nyitókép: RomoloTavani/Getty Images

Álmos hétfő reggel? Szívroham és sztrók: egyre több a tudományos érv az óraátállítás ellen

Infostart

Európa nagy részén a vasárnapi napon megszűnt a nyári időszámítás, és az órákat egy órával visszaállították, ezzel visszatérve a standard időre. A kritikusok azonban maradnak.

Tudományos metaanalízisek és tanulmányok találtak összefüggést az időeltolódás és a káros egészségügyi következmények között - írja az hu.euronews.com.

Egy több mint 100 ezer résztvevőt vizsgáló metaanalízis

a szívroham kockázatának jelentős növekedését mutatta ki a tavaszi és őszi óraátállítást követő hetekben.

Egy finn tanulmány a stroke miatti kórházi felvételek számának növekedését tapasztalta az átállást követő első két napban.

Kutatások kapcsolatot mutattak ki az időeltolódás és a mentális egészségügyi problémák, hangulatzavarok növekedése között, különösen a nyári időszámítás kezdetét követő hetekben és az öngyilkossági arány növekedésében.

Szakmai állásfoglalás az eltörlés mellett

A British Sleep Society alváskutatókból álló csoportja nemrégiben a Journal of Sleep Research című folyóiratban közzétett állásfoglalásban szólította fel az Egyesült Királyság kormányát az évi kétszeri óraátállítás eltörlésére. A szakértők az állandó standard idő egész évben történő alkalmazása mellett érvelnek, mivel ez jobban igazodik a „nappali és éjszakai természetes fény–sötét ciklusokhoz”, ami jobb alvást és cirkadián összehangoltságot eredményezne.

Európai Uniós álláspont

Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta az óraátállítás megszüntetését az Európai Unióban, amelyet egy nagyszabású online konzultáció is megerősített: a válaszadók átlagosan 84 százaléka támogatta a változtatást. Bár az Európai Parlament megszavazta a javaslatot, az Európai Tanács nem jutott egyetértésre, így az óraátállítás gyakorlata egyelőre marad.

Kezdőlap    Tudomány    Álmos hétfő reggel? Szívroham és sztrók: egyre több a tudományos érv az óraátállítás ellen

sztrók

szívroham

óraátállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon

Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon

Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag ingyen dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Syria's jail for IS suspects as officials say attacks by group are rising

Inside Syria's jail for IS suspects as officials say attacks by group are rising

Kurdish counter-terrorism officials tell the BBC so-called Islamic State cells in Syria are regrouping and increasing attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 06:11
Alakul a magyar "zebraexport"
2025. október 25. 20:30
Elemzés: ha nem csökken a kibocsátás, még több hőhullám és aszályos időszak vár ránk
×
×
×
×