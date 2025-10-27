Álmos hétfő reggel? Szívroham és sztrók: egyre több a tudományos érv az óraátállítás ellen

Tudományos metaanalízisek és tanulmányok találtak összefüggést az időeltolódás és a káros egészségügyi következmények között - írja az hu.euronews.com.

Egy több mint 100 ezer résztvevőt vizsgáló metaanalízis

a szívroham kockázatának jelentős növekedését mutatta ki a tavaszi és őszi óraátállítást követő hetekben.

Egy finn tanulmány a stroke miatti kórházi felvételek számának növekedését tapasztalta az átállást követő első két napban.

Kutatások kapcsolatot mutattak ki az időeltolódás és a mentális egészségügyi problémák, hangulatzavarok növekedése között, különösen a nyári időszámítás kezdetét követő hetekben és az öngyilkossági arány növekedésében.

Szakmai állásfoglalás az eltörlés mellett

A British Sleep Society alváskutatókból álló csoportja nemrégiben a Journal of Sleep Research című folyóiratban közzétett állásfoglalásban szólította fel az Egyesült Királyság kormányát az évi kétszeri óraátállítás eltörlésére. A szakértők az állandó standard idő egész évben történő alkalmazása mellett érvelnek, mivel ez jobban igazodik a „nappali és éjszakai természetes fény–sötét ciklusokhoz”, ami jobb alvást és cirkadián összehangoltságot eredményezne.

Európai Uniós álláspont

Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta az óraátállítás megszüntetését az Európai Unióban, amelyet egy nagyszabású online konzultáció is megerősített: a válaszadók átlagosan 84 százaléka támogatta a változtatást. Bár az Európai Parlament megszavazta a javaslatot, az Európai Tanács nem jutott egyetértésre, így az óraátállítás gyakorlata egyelőre marad.