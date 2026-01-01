Ártatlan chatelésből rémálom: így működik a csapda, ami egyre több férfira is leselkedik

Azt írták: a felnőttek intim képeinek engedély nélküli közzététele már az Internet Hotline 2011-es indulásakor is jelentős probléma volt, a visszaélés módja és motivációja azonban az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan változott. A jogsegélyszolgálat a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriában fogadja az ilyen típusú segítségkéréseket: 2024-ben százötven, 2025-ben pedig – a karácsonyi időszakot megelőzően – már százhuszonnyolc esetben azonosították a jelenséget az elemzők – ismertették.

Az NMHH beszámolt arról, hogy a jogsegélyszolgálat tapasztalatai szerint korábban kifejezetten csak nők tettek bejelentést intim fotóikat felhasználó visszaélések miatt, 2024-ben és 2025-ben azonban legalább ugyanannyi férfi is segítséget kért. Ez egyezik – többek között – a holland hotline adataival is, ahol úgy látják, hogy közel 40 százalékban férfiak válnak áldozattá – fűzték hozzá.

Jelezték, a női áldozatok korábban jellemzően arról számoltak be, hogy volt partnerük bosszúból megosztotta a nyilvánossággal a párkapcsolatuk során, konszenzuális alapon készült szexuális felvételeiket, több eseteben kifejezetten erre a célra készült weboldalakon.

Ezzel szemben a férfi áldozatok zsarolása általában egy egyszerű online ismerkedéssel indul valamilyen közismert párkereső platformon – mutattak rá, megjegyezve: a későbbi áldozat itt egy dekoratív profilképpel rendelkező, ismeretlen nővel kezd el beszélgetni.

„A chatelés egy idő után szexuális hangvételű üzenetváltássá alakul, amelyben a férfitól intim felvételeket csal ki az elkövető. A helyzet ezután növi ki magát szexuális célú zsarolássá: az elkövető a felvételek nyilvános közzétételével kezdi zsarolni az áldozatát, pénzt követelve tőle”

– olvasható a közleményben, amely szerint a férfiak jellemzően ezen a ponton kérik az Internet Hotline segítségét.

A tájékoztatás szerint több bejelentés kapcsán tapasztalták azt is, hogy a kifejezetten nem intim jellegű felvételeket az elkövetők mesterséges intelligencia segítségével manipulálták, meztelen, szexuális tevékenységet ábrázoló tartalommá alakítva azt. Az ilyen típusú képek és videók is alapot teremthetnek az áldozat zsarolására, megfélemlítve őket – írták.

„A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen típusú visszaélés során az áldozatokban – nemtől függetlenül – megjelenhet a szégyenérzet, a szomorúság, a düh és a harag, de érezhetnek félelmet, bűntudatot, tehetetlenséget és teljes kilátástalanságot, kiszolgáltatottságot is. Mindezek, valamint az áldozathibáztatástól való félelem megnehezítik azt, hogy az áldozat segítséget merjen kérni” – hívták fel a figyelmet.

Az NMHH kiemelte: az Internet Hotline szakértői azt tanácsolják, hogy ha felismertük, hogy online visszaélés áldozatává váltunk, ne engedjünk a zsarolók akaratának, és mielőbb kérjünk szakszerű segítséget.

Rögzítették: az Internet Hotline a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriában várja az intim képpel visszaélést elszenvedett áldozatok jelentkezését online bejelentő űrlapján keresztül.

Az NMHH jogsegélyszolgálatánál életkortól függetlenül bárki tehet bejelentést. Az áldozatok bűncselekmény gyanúja esetén rendőrségi feljelentéssel is élhetnek a lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságon - közölték.

Kitértek arra is, hogy lelki segítséget 24 éves kor alatt a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány nyújthat a 116-111-es telefonszámon, míg 24 éves kor felett a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot érdemes tárcsázni. Ugyancsak ingyenesen hívható az Áldozatsegítő szolgálat 06-80-225-225-ös Áldozatsegítő Vonala. Személyesen a legközelebbi Áldozatsegítő Központban tudunk segítséget kérni - ezek címlistája a szervezet honlapján érhető el.