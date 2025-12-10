Fordulni látszik a kocka a nagy küzdelemben – időjárás

Napközben ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Télies fordulat egyelőre nem látszik az előrejelzésekben, legfeljebb szitálás, ködszitálás fordulhat elő a hét második felében, számottevő csapadék azonban nem várható a hét hátralévő részében.