2025. december 10. szerda Judit
Nyitókép: Abstract Aerial Art/Getty Images

Fordulni látszik a kocka a nagy küzdelemben – időjárás

Infostart

Folytatódik a nyugodt, eseménytelen, télinek egyáltalán nem mondható időjárás. Bár a várakozástól eltérően kedden inkább a napsütés nyerte a napsütés és szürkeség párharcot, szerdán várhatóan a szürkeség felé billen a mérleg nyelve.

Napközben ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Télies fordulat egyelőre nem látszik az előrejelzésekben, legfeljebb szitálás, ködszitálás fordulhat elő a hét második felében, számottevő csapadék azonban nem várható a hét hátralévő részében.

Életmód    Fordulni látszik a kocka a nagy küzdelemben – időjárás

előrejelzés

hungaromet

időjrárás

Egy éve bukott meg az Aszad-rezsim – nagy fordulat következett be

Szíria
Egy éve bukott meg az Aszad-rezsim – nagy fordulat következett be

Az elmúlt egy évben gyökeres külpolitikai irányváltás következett be, melynek értelmében az eddig a keleti blokkhoz tartozó Szíria tulajdonképpen a nyugati blokk részévé vált – mondta az InfoRádióban Sayfo Omar. A Migrációkutató Intézet kutatási vezetője ugyanakkor arra is kitért, hogy az olcsó orosz gabona és a technológiai függés miatt a Moszkvával való jó kapcsolat is fontos marad az új szíriai vezetés számára. Arról is beszélt, hogy az Aszad-rezsim leváltása után várható-e nagy hazatérési hullám a szíriai menekültek körében.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

A diplomáciai egyeztetés "összes aspektusát érintettük" a Giorgia Melonival tartott találkozón - számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját közösségi oldalain az olasz miniszterelnökkel kedden Rómában folytatott megbeszéléséről.
 

Hét EU tagállam is támogatja a befagyasztott orosz vagyonok Ukrajnában való felhasználását

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
Kiszivárgott Elon Musk következő lépése, befektetőtársalat keres

Kiszivárgott Elon Musk következő lépése, befektetőtársalat keres

Elon Musk űripari cége, a SpaceX a tőzsdei bevezetésre készül, amely során több mint 30 milliárd dollárnyi tőkét vonnának be, miközben a vállalat értékét 1500 milliárd dollárra becsülik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér

Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér

Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!

Australian teens navigate new world without social media as ban takes effect

Australian teens navigate new world without social media as ban takes effect

The world first ban means social media companies must de-activate accounts of Australians aged under-16.

