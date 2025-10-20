ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 20. hétfő Vendel
Woman with red hair looking on screen of her mobile phone.
Nyitókép: Guido Mieth/Getty Images

A fiatalok meghökkentő új telefonhasználata nem udvariatlanság

Infostart

Egyre többen döntenek úgy, hogy nem veszik fel az ismeretlen vagy akár ismerős hívásokat sem – nem udvariatlanságból, hanem tudatos határhúzásként. A telefonhasználati szokások átalakulása mögött generációs különbségek és a digitális térben való biztonság iránti igény áll.

Míg korábban a telefonhívás a figyelem és a törődés jele volt, ma sokak számára inkább nyomasztó kötelesség. A fiatalabb generációk előnyben részesítik az írásos kommunikációt, ahol van idő átgondolni a választ, és lehetőség van a kontrollra. Egy tanulmány szerint a hívások elutasítása nem közöny, hanem az érzelmi és időbeli önrendelkezés kifejezése - írja a bien.hu.

A változó szokások mögött gyakran negatív tapasztalatok állnak:

banki csalások, kéretlen megkeresések, vagy félreérthető üzenetek miatt sokan bizalmatlanná váltak.

Egyre többen döntenek úgy, hogy csak akkor reagálnak, amikor valóban rá tudnak hangolódni a beszélgetésre.

Szakértők szerint a kommunikációs normák újraértelmezése nem a kapcsolatok gyengülését jelenti, hanem annak felismerését, hogy a törődés ma már sokféleképpen kifejezhető – akár egy előzetes üzenet, egy hangjegyzet vagy egy fotó formájában.

A generációs különbségek áthidalása nem a régi szokásokhoz való visszatérést, hanem egymás kommunikációs stílusának megértését jelenti – állítják a kutatók.

Életmód    A fiatalok meghökkentő új telefonhasználata nem udvariatlanság

mobiltelefon

tinédzser

etikett

