Az oxfordi St Giles’ Boulevardon megbúvó Netty nem egy átlagos butikhotel, két föld alatti, viktoriánus kori nyilvános mosdóból alakították ki – írja a Mirror cikke nyomán a 24.hu.

Molly Thompson influenszer nemrég járt is a nyilvános illemhelyből átalakított szálláshelyen, az erről készült videót pedig rögtön azzal kezdi, hogy nem tudja, mire számítson. Viszont amit a lépcsőn leereszkedve az ajtó mögött talált, igazán meglepte: „Elég sötét és titokzatos itt lent, de nézzétek meg ezt a szobát. Sokkal nagyobb, mint gondoltam” – hangzik el a videóban.

A szoba egyszerre nagyon modern, de közben a viktoriánus kort is megidézi. A vécépadló meg is maradt a nyilvános mosdós eredeti. A két szoba között az a különbség, hogy egyiknél a kék, másiknál a piros szín dominálja a fürdőszobát, ezzel jelölik, hogy régen melyik volt a férfi, és melyik a női mosdó.

A Nettyben – ami geordie-i szlengben vécét jelent – egy éjszaka 160 fonttól (72 ezer forinttól) kezdődik, a szobában található minibár, vízforraló és kávégép, valamint egy nagyméretű, síkképernyős tévé.

Az influenszer igyekezett továbbá mindenkit megnyugtatni, hogy egyáltalán nincs büdös vécészag a szobában, minden nagyon kellemes illatú. Egyvalamit említett csak problémaként, mégpedig hogy a szállás a város egyik legforgalmasabb útja alatt található, nem is tudott aludni a zaj miatt. Az is aggasztotta kicsit, hogy valaki esetleg megjelenik az ajtóban, mivel odáig bárki lemehet.