2025. október 10. péntek Gedeon
Restaurant service bell vintage with bokeh
Nyitókép: bgton/Getty Images

Nyilvános vécéből alakítottak ki luxus szálláshelyet - videó

Infostart

Egy ismert influenszer nemrég személyesen is kipróbálta, milyen az egykori mellékhelyiségből átalakított szoba, és alaposan meglepődött rajta.

Az oxfordi St Giles’ Boulevardon megbúvó Netty nem egy átlagos butikhotel, két föld alatti, viktoriánus kori nyilvános mosdóból alakították ki – írja a Mirror cikke nyomán a 24.hu.

Molly Thompson influenszer nemrég járt is a nyilvános illemhelyből átalakított szálláshelyen, az erről készült videót pedig rögtön azzal kezdi, hogy nem tudja, mire számítson. Viszont amit a lépcsőn leereszkedve az ajtó mögött talált, igazán meglepte: „Elég sötét és titokzatos itt lent, de nézzétek meg ezt a szobát. Sokkal nagyobb, mint gondoltam” – hangzik el a videóban.

A szoba egyszerre nagyon modern, de közben a viktoriánus kort is megidézi. A vécépadló meg is maradt a nyilvános mosdós eredeti. A két szoba között az a különbség, hogy egyiknél a kék, másiknál a piros szín dominálja a fürdőszobát, ezzel jelölik, hogy régen melyik volt a férfi, és melyik a női mosdó.

A Nettyben – ami geordie-i szlengben vécét jelent – egy éjszaka 160 fonttól (72 ezer forinttól) kezdődik, a szobában található minibár, vízforraló és kávégép, valamint egy nagyméretű, síkképernyős tévé.

Az influenszer igyekezett továbbá mindenkit megnyugtatni, hogy egyáltalán nincs büdös vécészag a szobában, minden nagyon kellemes illatú. Egyvalamit említett csak problémaként, mégpedig hogy a szállás a város egyik legforgalmasabb útja alatt található, nem is tudott aludni a zaj miatt. Az is aggasztotta kicsit, hogy valaki esetleg megjelenik az ajtóban, mivel odáig bárki lemehet.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Molly Thompson (@molly_thompson) által megosztott bejegyzés

Israel begins withdrawing from parts of Gaza after ceasefire and hostage release deal approved

Israel begins withdrawing from parts of Gaza after ceasefire and hostage release deal approved

The Israeli cabinet has agreed to Trump's plan, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on areas of Gaza overnight.

