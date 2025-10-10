ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 10. péntek
Nyitókép: Unsplash!David Pupaza

Keresgélős játékra invitál a Google, komoly pénzt is lehet érte kapni

Infostart

Jelentős, akár 10 millió forintnak megfelelő összeg is ütheti a markát annak, aki hibák után keresgél a Google rendszereiben és talál is.

Hibavadász (bug bounty) programot hirdetett a Google AI Vulnerability Reward néven, és mint azt a nevéből is sejteni lehet, a mesterségesintelligencia-szolgáltatásokra vonatkozik – írja a Bleeping Computer cikke nyomán a hvg.hu.

Például ilyen a Google keresője, amely szintén fel van már szerelve AI-eszközökkel, a Gemini, valamint a Google Workspace alkalmazásai (Gmail, Drive, Meet, Naptár stb.), de van néhány nem közhasználatú szolgáltatás is ebben a körben.

A megtalált hibáért akár 30 ezer dollár azaz körülbelül 10 millió forintos jutalom is járhat, azonban az összeg a sebezhetőség súlyosságától és sok egyéb tényezőtől is függ. A vállalat márciusi közlése szerint tavaly 660 kutatónak összesen 65 millió dollárt fizettek ki a hibák felfedezéséért, ami megközelítőleg 22 milliárd forintot tesz ki.

