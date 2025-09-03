ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.33
usd:
339.9
bux:
0
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Getty Images

Emil, az influenszer jávorszarvas közeledik Magyarországhoz – követni is lehet

Infostart

A fiatal jávorszarvas Lengyelországból indult, és már több mint 340 kilométert tett meg, miközben Csehországon, Szlovákián és Ausztrián is áthaladt. Ezeknél az állatoknál nem ritka a nagy távolságú vándorlás, de Emil szokatlanul dél felé halad, ahol melegebb van. A népszerű bikának már saját rajongói Facebook-oldala is van, ahol követhetjük, éppen merre jár.

Lengyelországból indult útnak a 2-3 éves jávorszarvas és már több, mint 340 kilométert tett meg, mióta június 2-án először látták Csehországban, Ludgeřovicében - írja a 24.hu. Cseh természetbarátok nevezték el szándékosan a sportlegenda, Emil Zátopek emlékére, aki az évszázad sportolója és négyszeres aranyérmese volt az 1950-es években.

Szakemberek szerint nem számít meglepetésnek, ha egy jávorszarvas bika nagy távolságokat tesz meg: ezek az állatok magányos lények, megvan bennük a kalandozás vágya, nagy távolságokra is vándorolhatnak, terület és pár keresése céljából napi 10-80 kilométert is barangolhatnak. Ami szokatlan az Emil iránya: dél felé haladt, ahol egyre melegebb van, miközben a mínusz 50°C fokos hőmérséklet sem jelent problémát számukra. Plusz 10°C és mínusz 20°C között érzik magukat a legkényelmesebben, ha túl meleg lesz, hőstressztől szenvednek.

Még szokatlanabb, hogy nem fél az embertől a párosujjú patás. Emil három hónapja úton van, elhagyta Lengyelországot, átszelte Morvaország nagy részét, hirtelen megjelent Szlovákiában, és nemrégiben nagy figyelmet keltett Kelet-Ausztriában. Rajongói még Facebook-oldalt is indítottak a sztár bikának, ahol követni lehet, hogy éppen merre jár. A zárt csoportnak több mint 9 ezer köveője van. A legfrisebbb videós beszámolót Emilről az osztrák Kronen Zeitung készítette.

Az állatvédők arra figyelmeztettek, hogy az emberek ne kerüljenek túl közel a jávorszarvashoz, és hagyják békén barangolni, mert nagyon rosszul viseli a stresszt. Ne etessék, ne kövessék és ne fényképezzék közelről.

Kezdőlap    Életmód    Emil, az influenszer jávorszarvas közeledik Magyarországhoz – követni is lehet

ausztria

jávorszarvas

emil zápotek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Az egészségéről szóló pletykák miatt nagy várakozás előzte meg Donald Trump kedd esti médiaszereplését. Az amerikai elnök fő bejelentése az volt, hogy egy további demokrata irányítású államba vezényel katonákat, de kitért a kínai csúcsra és az ukrajnai békére is.
 

Az amerikai elnök megjelent a nyilvánosság előtt - videó

Hszi Csin-ping az új, többpólusú világrendről: Kína vezető szerepet követel magának

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

A holland nyugdíjrendszer fokozatosan zajló átalakítása közel 2 000 milliárd euró értékben okozhat átrendeződést az európai kötvénypiacokon, ami már most óvatosságra készteti a befektetőket a hosszú lejáratú adósságpapírokkal kapcsolatban – írja a Bloomberg elemzése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 3.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 3.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China unveils new weapons in massive parade attended by Vladimir Putin and Kim Jong Un

China unveils new weapons in massive parade attended by Vladimir Putin and Kim Jong Un

Laser weapons, nuclear ballistic missiles and giant underwater drones are unveiled at the parade in Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 05:00
Jön a hidegfront, ezt teszi velünk
2025. szeptember 2. 14:08
Már kipattantak az első viharok, közelít hozzánk a front – mutatjuk, mikor ér ide
×
×
×
×