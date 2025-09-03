Emil, az influenszer jávorszarvas közeledik Magyarországhoz – követni is lehet

Lengyelországból indult útnak a 2-3 éves jávorszarvas és már több, mint 340 kilométert tett meg, mióta június 2-án először látták Csehországban, Ludgeřovicében - írja a 24.hu. Cseh természetbarátok nevezték el szándékosan a sportlegenda, Emil Zátopek emlékére, aki az évszázad sportolója és négyszeres aranyérmese volt az 1950-es években.

Szakemberek szerint nem számít meglepetésnek, ha egy jávorszarvas bika nagy távolságokat tesz meg: ezek az állatok magányos lények, megvan bennük a kalandozás vágya, nagy távolságokra is vándorolhatnak, terület és pár keresése céljából napi 10-80 kilométert is barangolhatnak. Ami szokatlan az Emil iránya: dél felé haladt, ahol egyre melegebb van, miközben a mínusz 50°C fokos hőmérséklet sem jelent problémát számukra. Plusz 10°C és mínusz 20°C között érzik magukat a legkényelmesebben, ha túl meleg lesz, hőstressztől szenvednek.

Még szokatlanabb, hogy nem fél az embertől a párosujjú patás. Emil három hónapja úton van, elhagyta Lengyelországot, átszelte Morvaország nagy részét, hirtelen megjelent Szlovákiában, és nemrégiben nagy figyelmet keltett Kelet-Ausztriában. Rajongói még Facebook-oldalt is indítottak a sztár bikának, ahol követni lehet, hogy éppen merre jár. A zárt csoportnak több mint 9 ezer köveője van. A legfrisebbb videós beszámolót Emilről az osztrák Kronen Zeitung készítette.

Az állatvédők arra figyelmeztettek, hogy az emberek ne kerüljenek túl közel a jávorszarvashoz, és hagyják békén barangolni, mert nagyon rosszul viseli a stresszt. Ne etessék, ne kövessék és ne fényképezzék közelről.