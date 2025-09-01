A legújabb nemzetközi kutatások kimutatták, hogy bizonyos lencseszínek és túl sötét árnyalatok lassíthatják a reakcióidőt, sőt, a közlekedési jelzések felismerését is rontják. Napszemüvegben vezetni például veszélyes lehet, ha a lencse zöld árnyalatú – mert nehezebben észleljük a piros lámpát –, a vörösbarna szín mellett pedig a sárga jelzéseket látjuk kevésbé jól – írta a Baon.

A napszemüveg lencsék 1-4-es kategóriái a fényáteresztő képességük alapján kerülnek meghatározásra: az 1-es kategória a legvilágosabb, mindössze 20-57 százalék fényt szűr ki, míg a 4-es kategória a legsötétebb, amely 97 százalék feletti fényszűrést biztosít. A kutatás szerint, amelyről az Alensa Optika számolt be,

a túl sötét, 4-es kategóriájú lencsék kifejezetten tiltólistásak, hiszen akár 50 centiméterrel is megnövelhetik a féktávolságot autópályán.

Az Alensa optikai szakértői szerint vezetéshez a 2-es vagy 3-as kategóriájú lencsék a legbiztonságosabbak. Ezek elegendő védelmet nyújtanak a napsütés ellen, miközben nem rontják a látásélességet és a reakcióidőt. A megfelelő napszemüvegnek emellett 100%-os UV-szűrést kell biztosítania, lehetőleg szürke vagy barna árnyalatban, amely nem torzítja a színeket. A polarizált lencsék előnye, hogy kiszűrik az útról vagy a szemből érkező járművekről visszaverődő vakító fényt.

Felhívták még a figyelmet, hogy a forma is számít. Az arcot jobban körülölelő, ívelt keretek például hatékonyabban védenek a perifériás vakító fény ellen, mint a hagyományos, egyenes szárú modellek.