Víz alatti rúd miatt figyelmeztettek a Velencei-tónál – fotó

Augusztus 10-én kora délután érkezett jelzés a tavi körzeti megbízotthoz, hogy a Velencei-tó Rigya nevű vízfelületén egy férfi úszás közben fém tárgyba ütközött. A helyszínre érkező vízirendőrök először kisgéphajóból próbálták eltávolítani a veszélyes tárgyat, de ez nem járt sikerrel. Ezután Pallag József rendőr főtörzszászlós a vízbe ereszkedett, kötelet rögzített a fém rúdra, majd Becsei István rendőr zászlós segítségével kiemelték az úgynevezett leszúró karót.

A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy esetleges balesetet a tóban – emelte ki a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az eset kapcsán figyelmeztették a fürdőzőket: