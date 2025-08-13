Víz alatti rúd miatt figyelmeztettek a Velencei-tónál – fotó

Augusztus 10-én kora délután érkezett jelzés a tavi körzeti megbízotthoz, hogy a Velencei-tó Rigya nevű vízfelületén egy férfi úszás közben fém tárgyba ütközött. A helyszínre érkező vízirendőrök először kisgéphajóból próbálták eltávolítani a veszélyes tárgyat, de ez nem járt sikerrel. Ezután Pallag József rendőr főtörzszászlós a vízbe ereszkedett, kötelet rögzített a fém rúdra, majd Becsei István rendőr zászlós segítségével kiemelték az úgynevezett leszúró karót.
A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy esetleges balesetet a tóban – emelte ki a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Az eset kapcsán figyelmeztették a fürdőzőket:
- "Mindig nézd meg, hova ugrasz! Ismeretlen vagy zavaros vízben sose fejest, mert nem látod, mi van alatta.
- Kerüld az ismeretlen tárgyak érintését! Ha bármi szokatlant észlelsz a vízben, jelezd a hatóságnak.
- Sekély víz = lassú belépés. A lábad előtt tapogasd ki a terepet, mielőtt úszni kezdesz.
- Ne ugorj más után! Egy hirtelen mozdulat sérülést okozhat, ha alattad tárgy vagy kő van."