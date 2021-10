Indul a gombaszezon – az óvatosság különösen fontos

A Pilisi Parkerdő területén mintegy kétezer gombafaj él, közülük 58 faj védett. A főváros környéki területeken leginkább őzláb-, szarvas-, róka-, galamb- és tinóru gombákra bukkanhatunk – mondta el a Pilisi Parkerdő szóvivője.

Az őzlábgomba a leggyakoribb, de nem elfejetendő, ennek van egy „testvére”, amit vörhenyes őzlábgomba névvel illetnek, fontos, hogy ne keverjük össze a kettőt, hiszen utóbbi mérgező – emelte ki Mészáros Péter. Mint hozzátette, az erdőjárók találkozhatunk még tuskógombával, amit ugyancsak könnyű összetéveszteni a kénvirággombával, igaz, nyersen előbbi is enyhén mérgező, ezért fogyasztás előtt abálni kell. A hideg beálltával a késői laskagomba és az ízletes rizike is meg fog jelenni, ha pedig visszatérne a melegebb idő, ízletes vargányára is jó eséllyel lehetne bukkanni.

A fent említett gombák őshonosak a Pilisben, a különböző erdőállományokban más-más gombák vannak jelen, nemcsak a Pilis mélyén, hanem akár Budapest közelében lévő erdőségekben is – tette hozzá a szakember, megjegyezve, hogy a Pilisi Parkerdőt illetően össze is gyűjtöttek egy úgynevezett gomba kisokost. A szóvivő emlékeztetett egy ember egy napon két kilogramm gombát gyűjthet maximálisan. Ha valaki ennél nagyobb mennyiséget szeretne hazavinni, kérvényeznie kell az erdőgazdálkodótól.

Mészáros Péter szerint mivel a gombaszedés akár egy izgalmas családi, kisgyermekes program is lehet, az óvatosság különösen fontos. Vagyis az összeszedett gombákat

mindenképp szükséges egy gombaszakértővel ellenőriztetni,

akár a piaci gombaárusokkal, akik rendelkeznek ilyen típusú képzettséggel. A szakértő tanácsa szerint törekedni kell arra, hogy csak olyan fajokat gyűjtsünk, amelyeket ismerünk, továbbá arról is meg kell győződni, hogy a terület, ahol gombát szeretnénk gyűjteni, védett-e, mert ebben az esetben – bármiféle növény – leszedése tilos.

A fokozottan védett területek határát egyébként tábla is jelzi, ezeken a helyeken nem szabad letérni a turistautakról. A Pilisi Parkerdő a gombaszedőktől azt is kéri, hogy óvják a gombák élőhelyeit, ne pusztítsák el a mérgező gombákat sem, hiszen emberi fogyasztásra valóban nem alkalmasak, de ettől még az erdei ökoszisztéma hasznos tagjai.

