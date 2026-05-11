Hazánkban továbbra is tényező a menstruációs szegénység, ám ez hamarosan változhat

Magyarországon továbbra is komoly társadalmi problémát jelent a menstruációs szegénység: sokak számára a megfelelő higiéniai termékek rendszeres megvásárlása anyagi nehézséget okoz, miközben az érintett termékeket továbbra is 27 százalékos áfa terheli – írja a Portfolio.

Ez azonban nem csak szociális, hanem egészségügyi és oktatási kérdés is, mivel a higiéniai termékekhez való hozzá nem férés iskolai hiányzást, sőt, hosszabb távú egészségügyi következményeket is magában hordoz: a felmérések szerint a lányok 10 százaléka hiányzott már az iskolából menstruációval összefüggő nehézségek miatt. A teljes érintetti kör számát nehéz megbecsülni, de az több százezresre tehető.

Más európai országok teljesen eltörölték vagy jelentős mértékben csökkentették a női higiéniai termékek forgalmi adóját, így szorítva visszább a menstruáció pénzügyi terheit. Luxemburgban például 3 százalékos, Spanyolországban 4 százalékos adó vonatkozik a menstruációs termékekre, Franciaországban 5,5 százalékos, Németországban 7 százalékos, Ausztriában pedig 10 százalékos kulcs van érvényben.

Az Európai Parlament korábban többször is hangsúlyozta már, hogy a menstruációs termékeket alapvető szükségleti cikknek kell tekinteni, nem pedig luxusterméknek.

Több helyen azonban a dolog túlmutat puszta adócsökkentésen: Skóciában jogszabály garantálja az ingyenes menstruációs termékekhez való hozzáférést, Walesben pedig iskolákban és közösségi helyszíneken biztosítanak ingyenes higiéniai termékeket állami program keretében.

A témával idehaza is egyre többen foglalkoznak, a Tisza Párt programjában például külön fejezet foglalkozik a menstruációs szegénységgel, amelyet esélyegyenlőségi és közegészségügyi kérdésként kezelnének.

A leendő kormány vállalta például azt is, hogy ingyenes menstruációs termékeket biztosít az állami iskolákban, gyermekvédelmi- és szociális intézményekben, illetve anonim adatgyűjtést is tervez indítani a probléma alaposabb felderítése érdekében.

Az egészségügyi betétek darabára az elmúlt időszakban csökkent, jelenleg átlagosan 67-68 forintért lehet hozzájuk jutni, de bőven van kínálat 10-15 forintos darabár között is. A csökkenés mögött állhat árfolyamhatás is, hiszen a termékek nagy része importból érkezik. Azonban erre a termékcsoportra is igaz, hogy a nagyobb kiszerelések jellemzően olcsóbbak, amely gondot jelenthet a kevésbé tehetősek számára – írja a lap.