Női higiéniai termékek: betétek és tamponok.
Nyitókép: Unsplash

Hazánkban továbbra is tényező a menstruációs szegénység, ám ez hamarosan változhat

Az Európai Unió korábban már többször is kiemelte, hogy a menstruációs termékeknek nem luxuscikkeknek, hanem alapvető szükségleti cikkeknek kellene lennie, és több országban hoztak is már intézkedést az ügyben. Magyarországon viszont továbbra is Európa legmagasabb adóterhe nehezedik a női higiéniai termékekre és vásárlóikra.

Magyarországon továbbra is komoly társadalmi problémát jelent a menstruációs szegénység: sokak számára a megfelelő higiéniai termékek rendszeres megvásárlása anyagi nehézséget okoz, miközben az érintett termékeket továbbra is 27 százalékos áfa terheli – írja a Portfolio.

Ez azonban nem csak szociális, hanem egészségügyi és oktatási kérdés is, mivel a higiéniai termékekhez való hozzá nem férés iskolai hiányzást, sőt, hosszabb távú egészségügyi következményeket is magában hordoz: a felmérések szerint a lányok 10 százaléka hiányzott már az iskolából menstruációval összefüggő nehézségek miatt. A teljes érintetti kör számát nehéz megbecsülni, de az több százezresre tehető.

Más európai országok teljesen eltörölték vagy jelentős mértékben csökkentették a női higiéniai termékek forgalmi adóját, így szorítva visszább a menstruáció pénzügyi terheit. Luxemburgban például 3 százalékos, Spanyolországban 4 százalékos adó vonatkozik a menstruációs termékekre, Franciaországban 5,5 százalékos, Németországban 7 százalékos, Ausztriában pedig 10 százalékos kulcs van érvényben.

Az Európai Parlament korábban többször is hangsúlyozta már, hogy a menstruációs termékeket alapvető szükségleti cikknek kell tekinteni, nem pedig luxusterméknek.

Több helyen azonban a dolog túlmutat puszta adócsökkentésen: Skóciában jogszabály garantálja az ingyenes menstruációs termékekhez való hozzáférést, Walesben pedig iskolákban és közösségi helyszíneken biztosítanak ingyenes higiéniai termékeket állami program keretében.

A témával idehaza is egyre többen foglalkoznak, a Tisza Párt programjában például külön fejezet foglalkozik a menstruációs szegénységgel, amelyet esélyegyenlőségi és közegészségügyi kérdésként kezelnének.

A leendő kormány vállalta például azt is, hogy ingyenes menstruációs termékeket biztosít az állami iskolákban, gyermekvédelmi- és szociális intézményekben, illetve anonim adatgyűjtést is tervez indítani a probléma alaposabb felderítése érdekében.

Az egészségügyi betétek darabára az elmúlt időszakban csökkent, jelenleg átlagosan 67-68 forintért lehet hozzájuk jutni, de bőven van kínálat 10-15 forintos darabár között is. A csökkenés mögött állhat árfolyamhatás is, hiszen a termékek nagy része importból érkezik. Azonban erre a termékcsoportra is igaz, hogy a nagyobb kiszerelések jellemzően olcsóbbak, amely gondot jelenthet a kevésbé tehetősek számára – írja a lap.

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit hozzátette: hosszú idő után visszatértek a last minute utak.
 

Munkába kezd az új, Tisza-többségű Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak

A Morgan Stanley elemzői szerint az olajpiac "versenyt fut az idővel". Ha a Hormuzi-szoros júniusig zárva marad, az eddig árfékezőként működő tényezők kimerülhetnek, ami az olajárak jelentős emelkedéséhez vezethet - számolt be a Bloomberg.

Donald Trump azonnal lesöpörte az asztalról a békefeltételeket: elképesztő drágulás jöhet a kutakon

A döntés az olajárak hirtelen és meredek emelkedéséhez vezetett404

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

Iran is reported to want lifting of the US naval blockade, recognition of Iranian sovereignty over the Strait of Hormuz and compensation for war damage.

