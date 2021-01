Ismét csúnyább arcát mutatja a tél

Az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, és a gyakori felhőátvonulások mellett a legtöbb helyen több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, ugyanakkor keleten a szélcsendes tájakon tartósabban megmaradhat a köd, illetve alacsonyszintű felhőzet. Délutántól a Dunántúl fölé vastagabb felhőtömbök érkeznek, amelyekből helyenként hózáporok is kialakulnak.

Napközben a Dunántúlon és a középső területeken az északnyugati szél időnként megerősödik, a Bakonyban és a Fertő térségében viharos széllökések is lehetnek. Másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de az északkeleti részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

Szerdán gomolyfelhős, napos idő várható, felhőátvonulásokkal, majd estétől nyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet. Reggelre az északkeleti tájakon foltokban köd képződhet. Nagyobb eséllyel a középső országrészben helyenként hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szelet a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Bodrogközben többfelé kísérhetik erős lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és 0 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett északkeleti tájakon akár -13 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

Nyitókép: Pixabay