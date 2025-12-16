ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 16. kedd
European parliament empty plenary room in Brussels, Belgium
Nyitókép: baspentrubas/Getty Images

Az EP támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának növelését

Infostart / MTI

Támogatta az Európai Parlament plénuma kedden azon uniós jogszabály elfogadását, amely a főbb európai uniós finanszírozási programok módosításai révén megkönnyítené, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassák az uniós forrásokat, valamint azt, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból – tájékoztatott az Európai Parlament kedden.

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén 519 szavazattal 119 ellenében, 25 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a meglévő uniós programokra – például a Stratégiai Technológiák Európai Platformjára, a Horizont Európára, az Európai Védelmi Alapra, a Digitális Európa programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) – vonatkozó szabályok módosítása révén több uniós finanszírozást fordítsanak a védelmi vonatkozású beruházásokra.

Az Európai Parlament kiterjesztette az intézkedések hatályát annak érdekében, hogy azok magukban foglalják az ellenálló képesség fokozását a folyamatos hibrid támadásokkal és külföldi beavatkozással szemben. Az EP-képviselők azt is szorgalmazták, hogy a jogszabály tegye lehetővé az ukrán védelmi ipar nagyobb támogatását, és biztosítsa az ország részvételét az Európai Védelmi Alapban.

A Horizont Európa program a jövőben katonai célokra is használható polgári alkalmazásokat támogat majd a kutatások területén. A támogatást ki kell terjeszteni a kis- és középvállalkozásokra, köztük az induló innovatív vállalkozásokra és a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokra is, amelyek egyébként nehezen jutnának finanszírozáshoz. A jogszabály lehetővé teszi továbbá a kettős felhasználású - katonai és polgári célú - közlekedési infrastruktúra uniós finanszírozását az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében, beleértve a katonai mobilitási folyosókat is, ahol az Európai Bizottság feltételeket szabhat a felhasználandó felszerelések, áruk vagy szolgáltatások származási országára vonatkozóan – tájékoztattak.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését.

Hangsúlyozták: a Tisza Párt támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Ezt bizonyítja, hogy Magyar Péter pártja kedden megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot, amivel hitet tettek Ukrajna és a háború finanszírozása mellett – írták.

„Velük szemben mi, a Fidesz–KDNP képviseletében, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét ukrán aranyvécéken húzzák le” – fogalmaztak.

Közölték: az, hogy Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket. Ez egy veszélyes, háborúpárti kezdeményezés, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná – magyarázták.

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták, amivel hitet tettek Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök háborúpárti politikája mellett.

Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének – jelentették ki.

„Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és nemet mondunk a háború további finanszírozására is” – fogalmaztak.

Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje – tette hozzá a képviselőcsoport.

A Tisza Párt európai parlamenti delegációja az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: EP-képviselőik a javaslat mellett szavaztak, mert – mint vélekedtek – ez egyszerre szolgálja Magyarország biztonságát és a magyar gazdaság megerősítését.

A közleményben Lakos Eszter Tisza párti EP-képviselőt idézték, aki kiemelte: a javaslat az új európai védelmi gondolkodás fontos eleme. Elősegíti a védelmi beruházásokat, miközben új technológiai és innovációs lehetőségeket nyit meg azzal, hogy a kettős – civil és katonai – felhasználású kutatások is finanszírozhatók lesznek az EU költségvetéséből. Ez különösen fontos egy forráshiányos magyar gazdaság számára – emelte ki.

Emlékeztetett: a jogszabály lehetővé teszi, hogy a társult országok is részt vegyenek az Európai Védelmi Alapból finanszírozott együttműködési projektekben, így Ukrajna is bekapcsolódhat ezekbe a programokba.

„Ez nem jelent fegyverszállítást, és nem jár érzékeny védelmi technológiák átadásával” – fogalmazott Lakatos Eszter, majd elmondta, hogy az Európai Védelmi Alap kizárólag a védelmi technológiák korai kutatási szakaszát támogatja, az esetleges érzékeny adatok megosztása pedig továbbra is az érintett tagállamok szuverén döntése marad.

Véleménye szerint az együttműködés valódi haszonélvezője az Európai Unió, ugyanis az ukrán fegyveres erők a háború során jelentős tapasztalatot szereztek a drón- és drónellenes technológiák területén. Ezek a tapasztalatok – emelte ki – közvetetten Magyarország biztonságát is erősíthetik, például az orosz légtérsértések elleni hatékonyabb fellépésben. Talán ez magyarázza, miért nem támogatta a javaslatot a Fidesz – jegyezte meg.

„A szavazási eredmények ismeretében világossá vált: a Fidesz európai parlamenti képviselői elszigetelődtek saját politikai közegükben is”

– fogalmazott Lakatos Eszter, majd közölte: miközben Orbán Viktor szövetségeseinek nagy része, köztük az Andrej Babis új cseh miniszterelnök pártjához tartozó képviselők is támogatták a javaslatot, a Fidesz képviselői a kommunistákkal együtt ellene szavaztak.

