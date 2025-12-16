ARÉNA - PODCASTOK
Wireframe Earth from Space
Nyitókép: Sharamand/Getty Images

Magyar–amerikai űripari együttműködés – a 4iG részvételével

Infostart / MTI

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D), valamint leányvállalata, a REMRED Zrt. (REMRED) előzetes megállapodást kötött az amerikai vezető műholdplatform-gyártó Apex Technolgy, Inc (Apex) vállalattal egy európai műholdas tömeggyártási modell kialakításáról – közölte a magyar cég.

Azt írták, a háromoldalú megállapodás célja a műholdsorozatgyártási-folyamat meghonosítása Európában. A partnerség célja egy olyan, sorozatgyártásra alkalmas műholdgyártási rendszer kialakítása, amely kifejezetten az együttműködő, több műholdból álló rendszerekhez (műhold-konstellációkhoz) készül. Ez a megközelítés jelentősen csökkenti a fejlesztési költségeket és a gyártási időt, miközben egyenletesen magas minőséget biztosít - ismertették.

Az együttműködés az amerikai Apex nagyüzemi műholdgyártásban szerzett tapasztalataira, valamint a 4iG S&D és a REMRED mérnöki tudására és rendszerintegrációs képességeire épül, amely megteremti egy versenyképes európai műholdas iparág alapjait, a fejlesztéstől az alkalmazásig.

A háromoldalú együttműködés keretében a felek vizsgálják egy közös vállalat létrehozásának a lehetőségét, valamint egy műhold-konstellációs alkalmazásokra optimalizált gyártási modell kialakítását, amely az autóiparban bevált, standardizált és skálázható tömeggyártási logikát ülteti át a műholdgyártásba. A megközelítés jelentősen csökkentheti a fejlesztési és szállítási időt, kiszámítható minőséget és költséghatékony gyártást eredményez, valamint megfelel a kormányzati, védelmi és kereskedelmi megrendelők igényeinek világszerte. Az együttműködés eredményeként Európában egyedülálló módon egy gyors, költséghatékony és fokozatosan bővíthető műholdas tömeggyártási kapacitás jöhet létre, amely megfelel a globális műholdpiac elvárásainak a rövid szállítási határidőktől (12-18 hónapos szállítási ciklus) a bevált repülési technológiákra épülő megoldásokon át, a konstellációk gyártásáig - ismertették.

A partnerségben részt vevő vállalatok egymást kiegészítő, magas hozzáadott értékű kompetenciákkal járulnak hozzá a közös célok megvalósításához. Az Apex az Egyesült Államokban már bizonyított, sorozatgyártásra optimalizált műholdplatformokat, valamint ipari hatékonyságú integrációs és gyártási folyamatokat biztosít, amelyek jelenleg éves szinten több mint száz műholdplatform előállítását teszik lehetővé. A REMRED Zrt. az európai űripari szabványoknak megfelelő mérnöki tudással, valamint a martonvásári REMTECH központra épülő integrációs és tesztelési infrastruktúrával erősíti a fejlesztési és gyártási hátteret. A 4iG S&D a teljes műholdas értékláncot lefedő vertikális integrációval, professzionális programmenedzsmenttel és kiterjedt nemzetközi piaceléréssel támogatja az együttműködést - írták.

„Az együttműködés egyik legfontosabb célja, hogy az amerikai űriparban – az APEX vezetésével – már bevált, Ford-T-szerű sorozatgyártási logika megjelenjen az európai műholdpiacon is. Ez a megközelítés alapjaiban változtathatja meg a műholdak fejlesztési és gyártási ütemét, valamint költségstruktúráját, ahogy ez az autóipart is forradalmasította 100 évvel ezelőtt. Az Apex Space tapasztalataira építve olyan iparági modell kialakítását vizsgáljuk, ami a magyar szakértelem aktív bevonásával paradigmaváltást hozhat Európa űriparába” – idézték Sárhegyi Istvánt, a 4iG Space and Defence Technologies vezérigazgatóját a közleményben.

Az együttműködés részeként a felek egy közös demonstrációs műhold-misszió lehetőségét is vizsgálják, amely az Apex bevált technológiáira épülve segítheti a közös technológiai tapasztalat megszerzését és megalapozhatja a későbbi, több műholdat érintő programok indítását. A demonstrációs küldetés az európai szabványokhoz illesztett fejlesztési és minősítési folyamatban valósulhat meg.

A három vállalat együttműködése megteremti annak lehetőségét, hogy a partnerek közösen dolgozzák ki egy versenyképes európai műholdas iparág alapjait. Az elkövetkező időszakban szakértőik részletes műszaki és üzleti elemzéseket készítenek a lehetséges megvalósítási modellek, valamint a magyarországi és európai gyártási kapacitások lépcsőzetes bővítésének meghatározására - áll a közleményben.

Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
