Pinochet-hívő ultrakonzervatív győzte le a kommunistát a chilei elnökválasztáson

José Antonio Kast a chilei Republikánus párt radikális jobboldali jelöltje nyerte a második elnökválasztási fordulót. Ezzel politikai földrengést okozott a dél-amerikai országban. A személyében egy olyan politikus lép hatalomra, aki pozitívan értékeli a néhai Augusto Pinochet tábornok diktatúráját, amelynek során embereket kínoztak meg és tüntettek el – viszont megalapozták az ország későbbi gazdasági talpraállását.

Kast a bűnözés elleni fellépést és az illegális migránsok kitoloncolását ígérte,

amit a választók értékeltek is. A jobboldali politikus a voksok 58 gyűjtötte be szemben a baloldal emberével, a kommunista párti, ex-munkaügyi miniszterrel, Jeannette Jarával, úgy, hogy az első fordulót még Jara nyerte.

Kast, aki már többször próbálkozott az elnökséggel, jövő márciusban veszi át az államfői teendőket. 2019-ben alapította meg az addigi jobbközép Független Demokratikus Uniónál keményvonalasabb Republikánus Pártot és azokat a szavazókat célozta meg, akiket egyre jobban aggaszt a bizonytalanság és a gazdaság stagnálása.

A politikus apja Németországból vándorolt ki és Bajorországban a náci párt tagja volt – bár az új elnök szerint kényszerrel sorozták be. Kast idősebb testvére pedig Pinochet idején a központi bank elnöke és miniszter is volt

– írja az Al-Dzsazíra.

Chile következő államfője amellett, hogy nyíltan a tábornok csodálója, hithű katolikus, kilencgyerekes családapa, aki

korábban közölte: tovább szigorítja a már így is szigorú abortusz-törvényt és betiltja az esemény utáni fogamzásgátló tabletta árusítását.

Emellett ellenzi a melegházasságokat is – szemben a korábbi jobboldali elnökkel, aki ezt elfogadta és Pinochet ellen voksolt az 1988-as népszavazáson.

Kast egyik példaképének Nayib Bukele salvadori elnököt tartja, aki „kemény kéz politikájával” törte le a bűnbandák erőszakos uralmát és hasonló fellépést ígért Chilében. A gond csak az, hogy hazája korántsem hasonlít a közép-amerikai államra és a kontinens egyik biztonságosabb országa. Vannak azonban olyan körzetei, ahol elharapózott a bűnözés és egy októberi felmérésben a lakosok 63 százaléka mondta azt, hogy a közbiztonság az elsőszámú kérdés nekik.

Másik ígérete, hogy kitoloncolja a nem-dokumentált migránsokat, a legnagyobb kihívás lehet a számára.

Becslések szerint 400 ezer illegális bevándorló él Chilében,

és szakértők szerint akkor is lehetetlen lesz mindenkit eltávolítani, ha Kast az ellentmondásos, amerikai ICE bevándorlási ügynökséghez hasonló fegyveres testülettel indít razziákat ellenük.

A leendő elnök azonban minderre azt válaszolhatja, hogy megvan a demokratikus mandátuma és hatalomra lépése a Dél-Amerikán átsöprő átrendeződés újabb jele.

A szomszédos Argentína jobboldali-libertáriánus elnöke, Javier Milei volt, aki elsőként gratulált neki: „hatalmas öröm barátom, José Antonio Kast elsöprő győzelme” – írta az X-en. Ecuador jobboldali elnöke Daniel Noboa „Chile és a régió új korszakát emlegette”. A Pinochetnek egykor zöld utat adó és kormányzását támogató Egyesült Államok képviseletében pedig Marco Rubio külügyminiszter pedig közölte: partnerségre és a kereskedelmi és biztonsági kapcsolat megerősítésére törekszenek az új chilei vezetéssel.