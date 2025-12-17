ARÉNA - PODCASTOK
Szemben Karácsony Gergely főpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Csődbe megy-e Budapest? Kiélezett lesz szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülése

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Utoljára szerdán ül össze idén a tervek szerint a Fővárosi Közgyűlés.

Sok a bizonytalanság a főváros jövő évi költségvetésével kapcsolatban, hiszen nem tudni, hogy sikerül-e lezárni az idei folyószámlahitelkeretet, ráadásul még az utolsó pillanatban is érkeznek módosító javaslatok a 2026-os büdzsé tervezetéhez – ezekkel kapcsolatban nyilatkoztak képviselők.

A főváros jövő évi költségvetéséről várhatóan szerda este szavaznak.

Fejlesztési szempontból rendkívül minimális mozgástér van, négy dolgot várnak el a kormánytól – mondta el Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Az első elvárt dolog a központi költségvetésben szereplő normatíva kifizetése a közszolgáltatásokra. Továbbá egy nyertes per nyomán a 2023-as szolidaritási hozzájárulásnak a fővárosnak való visszautalását is kérik. Szintén elvárás még, hogy új finanszírozási rendszer legyen, ahol az iparűzési adóhoz képest nem olyan magas a szolidaritási hozzájárulás összege. Ezen felül a kormány felé követelésük, hogy érkezzenek meg az uniós források, hiszen ha jövőre sem érkeznek meg, akkor „forrásvesztés” állhat elő.

Ha van költségvetés, akkor van béremelés is

– emelte ki a főigazgató.

A fővárosi Fidesz-frakció szerint a városvezetés hamis adatokat közölt Budapest anyagi helyzetéről. Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő szerint erre utal a frakciókhoz eljuttatott költségvetési tervezet. Elmondta, eddig a városvezetés azt kommunikálta, hogy mínusz 30 milliárdban van a város, a most publikált dokumentum szerint plusz 30 milliárd az egyenleg.

Ez egy könnyelmű, 60 milliárdos tévedés

– emelte ki a képviselő.

Hozzátette, áttekintették a többi likviditási jelentést is, és azok alapján úgy tűnik, „visszatérnek a 2006-os idők, amik jellemezték a most Karácsony Gergelyék mögött lévő gárdát”. Az a három személy, aki Kiss Ambrus vezetésével a háttérből irányítja a főváros működését, Gulyás Gergely Kristóf szerint visszahozta azokat az időket, amikor „trükkök százaival” hamisították a költségvetést.

Kiss Ambrus elismerte, hogy tévedésből rossz adatokat küldtek szét, de ezeket azóta már korrigálták. Mindeközben a fővárosi Tisza várhatóan több módosítást is benyújt a jövő évi büdzséhez, de más területeken is vannak javaslataik.

Egy új közterületi művészeti koncepciót szeretnének, bürokráciacsökkentést, szakmai kuratóriumot, fenntartható finanszírozási modellt, amely bevonja a magánszférát, és a civil szférát, és lehetőséget ad a fiataloknak – mondta el Barna Judit fővárosi képviselő. Hozzátette, a teljes köztéri művészeti rendszer újragondolására vonatkozó javaslatot nyújtott be

azért, hogy Budapest végre élhető, szerethető, kreatív város legyen,

ahol a művészet nem csak a múzeum falain belül létezik, hanem a közterületeken is.

Kiss Ambrus Budapest költségvetéséről: nem tudni, lesz-e pénz, le tudják-e zárni a folyószámlahitelt
Kiss Ambrus Budapest költségvetéséről: nem tudni, lesz-e pénz, le tudják-e zárni a folyószámlahitelt
Jövő héten tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetés tervezetét. Fejlesztésekre nem sok forrás jut a kormányzati elvonások miatt, de a tervezetben a legfontosabb, hogy működőképes maradjon a főváros, és ne álljanak le a közszolgáltatások. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a kormánytól a költségvetésben szereplő normatívák kifizetését, a szolidaritási hozzájárulás csökkentését, és az uniós források lehívását követelik.
Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói

Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói
Olyan komoly a kormánykoalíció többsége, hogy ez stabil kormányzást vetít előre – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense. Beszélt arról is, mi adja Andrej Babis politikai varázsát.
 

Lendületet kaphat a V4-ek együttműködése a cseh kormányalakítással

Döntött az EU: kiderült, mi lesz a benzines és dízel autókkal 2035 után

Döntött az EU: kiderült, mi lesz a benzines és dízel autókkal 2035 után

Stéphane Séjourné iparpolitikáért felelős uniós biztos hangsúlyozta: az EU klímacéljai változatlanok maradnak. Mint mondta, az Európai Bizottság „pragmatikus, mégis a klímacélokkal összhangban álló megközelítést” választott, amely egyúttal „életmentő” lehet az európai autóipar számára.
 

Orosz vagyonból jóvátételi hitel Ukrajnának: gyorsít az EP

Az EP támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának növelését

Vegyesen zárt Amerika

Vegyesen zárt Amerika

Ázsiában nagy esést láthattunk ma a tőzsdéken, Európában is bizonytalan hangulatban zajlik a kereskedés: elsősorban a védelmi részvényeket ütik a befektetők, miután tegnap lezárult a berlini békecsúcs, mely során Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok vezetői, diplomatái tárgyaltak arról, milyen módon lehetne lezárni a 2014 óta tomboló orosz-ukrán háborút. Erre reagálva nagy esésben van A Brent olaj ára, már 2021 eleje óta nem látott szitnen van a jegyzés. Eközben a magyar tőzsde felülteljesít, ráadásul izgalmakból sincs hiány, hiszen nagyot ralizik a 4iG árfolyama miután kiderült, hogy Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke. Amerikában kisebb esést jeleznek az indexek.

20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja

20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja

A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'An unspeakable loss': First funerals held in Australia for victims of mass shooting on Bondi Beach

'An unspeakable loss': First funerals held in Australia for victims of mass shooting on Bondi Beach

Mourners have gathered for the funeral of Rabbi Eli Schlanger, who was one of 15 people killed in Sunday's attack.

