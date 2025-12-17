Csődbe megy-e Budapest? Kiélezett lesz szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülése

Sok a bizonytalanság a főváros jövő évi költségvetésével kapcsolatban, hiszen nem tudni, hogy sikerül-e lezárni az idei folyószámlahitelkeretet, ráadásul még az utolsó pillanatban is érkeznek módosító javaslatok a 2026-os büdzsé tervezetéhez – ezekkel kapcsolatban nyilatkoztak képviselők.

A főváros jövő évi költségvetéséről várhatóan szerda este szavaznak.

Fejlesztési szempontból rendkívül minimális mozgástér van, négy dolgot várnak el a kormánytól – mondta el Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Az első elvárt dolog a központi költségvetésben szereplő normatíva kifizetése a közszolgáltatásokra. Továbbá egy nyertes per nyomán a 2023-as szolidaritási hozzájárulásnak a fővárosnak való visszautalását is kérik. Szintén elvárás még, hogy új finanszírozási rendszer legyen, ahol az iparűzési adóhoz képest nem olyan magas a szolidaritási hozzájárulás összege. Ezen felül a kormány felé követelésük, hogy érkezzenek meg az uniós források, hiszen ha jövőre sem érkeznek meg, akkor „forrásvesztés” állhat elő.

Ha van költségvetés, akkor van béremelés is

– emelte ki a főigazgató.

A fővárosi Fidesz-frakció szerint a városvezetés hamis adatokat közölt Budapest anyagi helyzetéről. Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő szerint erre utal a frakciókhoz eljuttatott költségvetési tervezet. Elmondta, eddig a városvezetés azt kommunikálta, hogy mínusz 30 milliárdban van a város, a most publikált dokumentum szerint plusz 30 milliárd az egyenleg.

Ez egy könnyelmű, 60 milliárdos tévedés

– emelte ki a képviselő.

Hozzátette, áttekintették a többi likviditási jelentést is, és azok alapján úgy tűnik, „visszatérnek a 2006-os idők, amik jellemezték a most Karácsony Gergelyék mögött lévő gárdát”. Az a három személy, aki Kiss Ambrus vezetésével a háttérből irányítja a főváros működését, Gulyás Gergely Kristóf szerint visszahozta azokat az időket, amikor „trükkök százaival” hamisították a költségvetést.

Kiss Ambrus elismerte, hogy tévedésből rossz adatokat küldtek szét, de ezeket azóta már korrigálták. Mindeközben a fővárosi Tisza várhatóan több módosítást is benyújt a jövő évi büdzséhez, de más területeken is vannak javaslataik.

Egy új közterületi művészeti koncepciót szeretnének, bürokráciacsökkentést, szakmai kuratóriumot, fenntartható finanszírozási modellt, amely bevonja a magánszférát, és a civil szférát, és lehetőséget ad a fiataloknak – mondta el Barna Judit fővárosi képviselő. Hozzátette, a teljes köztéri művészeti rendszer újragondolására vonatkozó javaslatot nyújtott be

azért, hogy Budapest végre élhető, szerethető, kreatív város legyen,

ahol a művészet nem csak a múzeum falain belül létezik, hanem a közterületeken is.