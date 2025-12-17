ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok.BKK/Nyirő Simon
Nyitókép: BKK

Türelem: fontos pillanathoz ért a Flórián téri felüljáró felújítása – helyszíni képek

Infostart

Folyamatosan zajlanak a munkák a Flórián téri felüljárók lezárt északi hídján: a kivitelező szakemberei mindössze néhány nap alatt eltávolították az aszfalt pályaszerkezet rétegeit és elbontották a hídpálya szigetelését. A csaknem félezer köbméter mart aszfalt elszállítása után elkezdődött – és azóta is ütemezetten halad – az acél hídtartozékok bontása, valamint a meglévő vasbeton felszerkezet részletes állapotfelmérése. A forgalomkorlátozások miatt a BKK kéri az arra közlekedőket, hogy ha lehetőségük van rá, a sűrített és előnyben részesített közösségi közlekedést vegyék igénybe. A gépjárművel közlekedőknek egyúttal azt tanácsolja, hogy a felújítás hátralévő ideje alatt más útvonalon, a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat elkerülve közelítsék meg az úti céljukat.

A Flórián téri északi felüljáró felújítása folyamatosan és az előzetes ütemtervnek megfelelően zajlik. A kivitelező szakemberei a híd november 21-i teljes lezárása óta elsősorban bontási munkákat végeznek:

  • a hídpálya teljes szélességében felmarták a régi aszfaltburkolatot, és elszállítottak csaknem félezer köbméternyi mart aszfaltot;
  • eltávolították a vasbeton pályalemez meglévő szigetelését;
  • elkezdték az acél hídtartozékok elbontását és az elemek elszállítását

– tájékoztatott a BKK. Mint írják, az ünnepi időszak előtt folytatódik az északi felüljárón a felszerkezethez kapcsolódó függesztett védőállványrendszer kiépítése, majd következik a hídszegélyek bontása. A kivitelező ehhez a korábbitól eltérő technológiát alkalmazna, ezért jelenleg próbabontást végez.

Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok. BKK/Nyirő Simon
Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok. BKK/Nyirő Simon

A karácsonyi és az újévi időszakban – a környéken élők nyugalmának érdekében – szünetelnek a munkák, 2026. január 5-től azonban a téli időjárási körülmények között is elvégezhető feladatokkal folytatódik a felújítás.

Hozzáteszik: a munkák fontos része a híd vasbeton pályalemezének részletes állapotfelmérése. Ennek célja, hogy a szakemberek a feltárt adatok alapján a lehető legbiztonságosabb és műszakilag legmegfelelőbb megoldást válasszák a felújításhoz. A bontási munkák előrehaladtával láthatóvá válnak a felszerkezet egyedi adottságai. A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok pontos képet adnak a vasbeton szerkezetekben lévő sókorrózió mértékéről.

A déli felüljárón a felújítás kezdetekor tapasztalt, a vártnál rosszabb műszaki állapotok – amelyek jelentős pluszmunkát és a tervezettnél jóval összetettebb műszaki beavatkozást igényeltek – arra ösztönzik a szakembereket, hogy a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel végezzék el az állapotfelméréseket – olvasható.

Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok. BKK/Nyirő Simon
Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok. BKK/Nyirő Simon

A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme is forgalomkorlátozásokkal jár: az Árpád hídi lehajtó a budai hídfő után, a munkaterület mellett rövid szakaszon két sávra szűkül, ami jelentősen lassítja a haladást. Az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

Az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége Buda, illetve Észak-Buda felé kisebb, mint a felújítás első ütemében, ezért a BKK azt tanácsolja a személy- és az egyéb gépjárművel közlekedőknek, hogy ha lehetőségük van rá, Pest felől kerüljék el az Árpád hidat, és másik hidat választva közelítsék meg az úti céljukat. Ezzel csökkenhet a Flórián tér és környékének forgalmi terhelése.

Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok. BKK/Nyirő Simon
Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok. BKK/Nyirő Simon

A BKK kéri az arra közlekedőket és az agglomerációból érkezőket vagy oda tartókat, hogy ha lehetőségük van rá, a közösségi közlekedést, különösen a nagykapacitású kötöttpályás járatokat vegyék igénybe.

A közösségi közlekedést több módon is segíti a BKK, hogy minél többeknek nyújtson vonzó alternatívát az autóval szemben. Csúcsidőszakban sűrűbben jár az 1-es és az 1A villamos, valamint a 34-es és a 106-os autóbusz, illetve az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig ideiglenesen új buszsáv létesült, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását.

A munkák előrehaladásáról és az aktuális forgalmi helyzetről a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein lehet teljes körűen tájékozódni.

