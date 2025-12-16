Holtan találták meg a kislányt, iskolatársát gyanúsítják

Őrizetbe vett a lengyel rendőrség a délnyugat-lengyelországi, Alsó-sziléziában, Jelenia Góra városában egy 12 éves lányt, akit azzal gyanúsít, hogy köze van iskolatársa, egy 11 éves kislány meggyilkolásához - közölte Ewa Weglarowicz-Makowska, a helyi ügyészség munkatársa.

A kislány holttestére hétfő délután bukkantak, annak az iskolának a közelében, amelynek tanulója volt. A körülmények rendőrségi közlés szerint késes támadásra utalnak.

Weglarowicz-Makowska kedd reggel számolt be arról, hogy egy 12 éves kislánynak, ugyanazon iskola diákjának, a legnagyobb valószínűséggel köze van az eseményhez. A kiskorúak bíróságán már jóváhagyták a lány letartóztatását. A tettes indítéka egyelőre ismeretlen. A lányok látásból ismerték egymást, de nem voltak barátnők - jegyezte meg az ügyész.

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy a tárca kötelékében működő helyi kórház 16 pszichológust küld az érintett iskolába a diákok és a tanárok lelki támogatására. A városi önkormányzat közölte: pszichológiai és pedagógiai tanácsadást szerveznek a város más iskoláiban is, és pszichés támogatásban részesítik a meggyilkolt gyermek szüleit. Jerzy Luzniak, Jelenia Góra polgármestere a tragédia miatt összehívta a járási válságkezelő csoport ülését.