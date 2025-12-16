ARÉNA - PODCASTOK
Doha, Katar, 2025. december 16., Alessandro Del Piero volt labdarúgó és Melanie Winiger műsorvezető a 2025-ös Legjobb FIFA Football Awards díjátadón a Fairmont Katara Hallban.Jan Kruger - FIFA/FIFA via Getty Images
Nyitókép: Jan Kruger - FIFA/FIFA via Getty Images

A FIFA-nál is Ousmane Dembélé lett az év legjobbja

Infostart

Dohában, a Fairmont Katara Hallban tartották a FIFA Ünneplés 2025 vacsorát, amelyen bejelentették, kik voltak a 2024–2025-ös idény legjobb játékosai és edzői.

Körülbelül nyolcszáz vendég vesz részt a vacsorán, ahol bejelentik az előző év legjobbjait.

Néhány kategóriában már győztest hirdettek a nap korábbi szakaszában.

Az Év legjobb szurkolói: az iraki Zakho SC szurkolói

Fair Play-díj: Andreas Harlass-Neuking, a SSV Jahn Regensburg csapatorvosa, aki egy áprilisi mérkőzésen megmentette egy szurkoló életét.

Az év férfi kapusa: Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG, majd Manchester City)

Az Év női kapusa: Hannah Hampton (angol, Chelsea FC)

Puskás-díjas: Santiago Montiel (argentin, CA Independiente)

Marta-díjas: Lizbeth Ovalle (mexikói, UANL, majd Orlando Pride)

Az este két házigazdája az olasz futballlegenda, Alessandro Del Piero és a svájci színésznő és modell, Melanie Winiger. Del Piero 2006 világbajnoka, 2000 Eb-ezüstérmese, számos klubsikerén kívül. Melanie Winigert 1996-ban Miss Svájcnak választották. Ő volt a háziasszonya a legutóbbi vb-playoff-sorsolásnak.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke rövid köszöntőt mondott, majd a jelenlévők is megnézhették, kik kaptak díjakat a nap korábbi szakaszában. Érdekes, hogy a Marta-díj első három helyezettje között ott volt a díj névadója, a brazil Marta. (Nem ő nyert, második vagy harmadik lett.)

Mia Hamm, az amerikai női labdarúgás lkétszeres világbajnok egendája lépett a színpadra, ő jelentette be, hogy Sarina Wiegman, az angol válogatott szövetségi kapitánya lett az év legjobb női edzője, aki ötödször érdemelte ki ezt a díjat.

Hét spanyol és négy angol játékos került az év női álomtizenegyébe. A névsor: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.

Arsene Wenger érkezett a színpadra, hogy megmondja, Arne Slot, Hansi Flick és Luis Enrique közül ki volt az év legjobbja a férfi edzők kategóriájában. Nincs meglepetés: a PSG-t a BL-győzelemig, a klubvilágbajnoiki ezüstig vezető Luis Enrique.

Alessandro Del Piero felvezette, majd kiderült, kik kerültek az Év álomtizenegyébe a férfiaknál: Gianluigi Donnarumma, Asraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

Gianni Infantino jelentette be a legjobb női játékost: Aitana Bonmati, aki megvédte a címét, sőt, immár egymást követő harmadik évben lett a legjobb. Két spanyol került még a legjobb háromba, Alexia Putellas és Mariona Caldentey. Érdekes – miután az év legfontosabb címét a nőknél az angol válogatott nyerte meg.

A férfiaknál Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé és Lamine Yamal került az első háromba, közülük Ousmane Dembélé nyert. A PSG csillaga ott volt a helyszínen, személyesen köszönte meg a díjat, kiemelve a csapattársak, a klub és a családja szerepét és segítségét.

