2025. december 17. szerda
Nyitókép: Pixabay

Lett egy komoly indok, amivel leállíthatók a teniszmeccsek

Infostart / MTI

Az új szabályozás értelmében januártól felfüggeszthetik a teniszmérkőzéseket extrém hőség esetén.

A férfiak profi versenyeit szervező ATP hétfőn közölte, hogy az idén történt visszalépések, illetve a sérülésveszély miatt új rendelkezéscsomag lép életbe 2026-tól, amelyet a női sorozatot lebonyolító WTA és a Grand Slam-tornák szervezői is elfogadtak.

A reform a hőmérsékletet és a páratartalmat figyelembe vevő úgynevezett WBGT-indexet veszi alapul, amely révén mérhető a külső körülményeknek az emberi szervezetre gyakorolt hatása. Ha a WBGT-érték átlépi a 30,1 fokot, akkor két szett után a játékosok tízperces szünetet kérhetnek, ezalatt ihatnak, átöltözhetnek, zuhanyozhatnak, és egyeztethetnek az edzőikkel. Ha a WGBT-érték eléri a 32,2 fokot, akkor a mérkőzést felfüggesztik.

  • A korábbi világelső Jannik Sinner októberben a pokoli hőség miatt görcsölni kezdett Sanghajban, majd a harmadik szettben feladta meccsét a holland Tallon Griekspoor ellen.
  • Ugyancsak a kínai viadalon a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic elhányta magát a pályán a német Yannick Hanfmann elleni találkozón, míg
  • a dán Holger Rune ápolási szünetet kért a székbírótól a francia Ugo Humbert elleni mérkőzésen, és arról beszélt, hogy meghalnak a pályán a párás forróságban.
  • Augusztusban, Cincinnatiben a francia Arthur Rinderknech összeesett az iszonyú melegben, majd feladta meccsét a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen.

Az eddigi szabályozás értelmében a versenyigazgató egyéni felelőssége volt, hogy milyen intézkedésekre kerüljön sor hőség esetén.

