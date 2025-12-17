ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, milyen ütemben gyűrűzik be a munkahelyekre a mesterséges intelligencia

Infostart

Az Egyesült Államokban készült felmérésből kiderült, hogy egy év alatt csaknem megduplázódott azok száma, akik a munkájuk során AI-eszközöket használnak. Azt pedig, hogy hogyan és mennyit, befolyásolja a munkakör és a ranglétrán elfoglalt hely is.

Az Egyesült Államokban rohamosan terjed a mesterséges intelligencia munkahelyi használata: a Gallup friss felmérése szerint az év harmadik negyedévében már a dolgozók 45 százaléka használt AI-eszközöket éves szinten néhányszor a munkája során, szemben az egy évvel korábbi 27 százalékkal – írja az Axios cikke nyomán a Portfolio.

Ám nem csak az alkalmankénti, hanem a rendszeres AI-használat is növekedett:

  • Míg tavaly a második negyedévben az amerikai munkavállalók 12 százaléka használta heti szinten a mesterséges intelligenciát a munkahelyén, idén már közel negyedük (23 százalék) mondta ugyanezt.
  • A napi szintű AI-használat egyelőre szűk körre korlátozódik, jelenleg minden tizedik dolgozóra jellemző.

Ágazatonként is mutatkozott eltérés a mesterségesintelligencia-használatban, jóval elterjedtebb ugyanis a tudásalapú munkakörökben:

  • a technológiai szektorban dolgozók 76 százaléka,
  • a pénzügyi területen 58 százaléka,
  • a professzionális szolgáltatási szektorban foglalkoztatottaknak pedig 57 százaléka használ MI-t legalább évente többször,
  • a kiskereskedeleben viszont mindössze 33,
  • az egészségügyben 37,
  • a gyártásban pedig 38 százalék az arány.

Meghatározó emellett a vállalati hierarchiában elfoglalt hely is, azaz minél magasabb beosztásban dolgozik valaki, annál valószínűbb, hogy rendszeresen használ AI-eszközöket.

Az amerikai munkavállalók 37 százaléka szerint munkahelyük már bevezetett valamilyen AI-technológiát a hatékonyság növelésére. 40 százalék úgy véli, hogy nem, míg 23 százalék nem tudja. A mesterséges intelligenciát használók körében a chatbotok és a virtuális asszisztensek a legnépszerűbbek, több mint 60 százalékuk vett már igénybe ilyeneket íráshoz, szövegszerkesztéshez, programozáshoz, kép- videó- vagy hanggeneráláshoz, adatelemzéshez vagy projektmenedzsmenthez.

Leggyakrabban információk összedolgozása (42 százalék), ötletgenerálás (41 százalék) és tanulás (36 százalék) céljából fordulnak a technológiához az amerikai dolgozók. A felmérést végző cég szerint az AI munkahelyi terjedése összefügg azzal, hogy a cégvezetők mennyire támogatják annak használatát, és az adott vállalat mennyire építi be stratégiai megfontolásból a mindennapjaiba.

