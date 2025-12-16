Brutális körülményekre bukkant a Nébih a mészárszéken – videó

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei. Egyes helyiségek és eszközök szennyezettek voltak, a forróvizes eszközfertőtlenítők nem működtek megfelelően, a higiénikus kézmosás feltételei számos helyiségben nem voltak biztosítva.

Az állati melléktermékek gyűjtésére és tárolására szolgáló helyiséget nem a rendeltetésének megfelelően használták, és nem rendelkeztek a gyűjtésükhöz előírt megfelelő edényekkel sem. Az üzemeltető az állati maradványok egy részét átmenetileg elföldelte az üzemmel szemközti területen, az ártalmatlanításról csak később akart intézkedni.

A Nébih videóján az is látszik, hogy az elföldelt, rothadó tetemekben kukacok élősködnek.

Az üzem dolgozói közül senki nem rendelkezett érvényes munkaegészségügyi alkalmassági igazolással, ezért a hatóság megtiltotta az ellenőrzés idején jelenlévő foglalkoztatottak munkavégzését. Az ellenőrök a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.

A hatóság 27 tétel, 3 tonnát meghaladó mennyiségű nem nyomonkövethető, illetve dokumentált húsvizsgálat hiányában a jogszabályok által fogyasztásra alkalmatlannak minősülő élelmiszert azonnali hatállyal kivont a forgalomból.

Megtiltotta továbbá azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte az üzemben 2025. október 6-a után előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idővel rendelkező tételek forgalomból való visszahívását.

A jogsértések megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően az üzem folytathatta működését. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van.