Elon Musk az első a világon, akinek a vagyona átlépte a 600 milliárd dollárt

Elon Musk vagyona minden eddiginél magasabb szintre emelkedett, ő lett az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte a 600 milliárd dollárt – írja a Forbes.

A lap becslése szerint a Tesla és a SpaceX tulajdonosának nettó vagyona 677 milliárd dollárra nőtt, miután űripari vállalata nem nyilvános részvény-visszavásárlási ajánlatot indított. Korábban senki sem érte el az 500 milliárdos szintet sem. A 300 és 400 milliárd dolláros határt is csak Larry Ellison lépte át, miután cége, az Oracle jelentősen felértékelődött a tőzsdén idén szeptemberben.

Az említett tranzakció egy olyan üzleti eljárás, amelynek célja, hogy a még nem tőzsdén jegyzett cégek első munkavállalói és korai befektetői likviditáshoz jussanak jó feltételek mellett, de arra is alkalmas, hogy beárazzon egy céget egy újabb tőkebevonás vagy tőzsdére lépés előtt. A mostani esetben ez a tranzakció 168 milliárd dollárral növelte Elon Musk vagyonát, aki a SpaceX mintegy 42 százalékát birtokolja.

A SpaceX jövőre már a tőzsdén is megjelenhet, és egyes befektetők szerint az IPO során a mostani értékelés közel duplája is lehet a cég értéke.

Milyen tételekből áll a Musk-vagyon?

Elon Musknak a 336 milliárd dollárra becsült SpaceX-részesedése a tőzsdei bevezetés nélkül is a legértékesebb vagyoneleme. Emellett az amerikai milliárdosnak a 12 százalékos Tesla-részesedése nagyjából 197 milliárd dollárt ér, nem számítva a 2018-as vezérigazgatói bónuszcsomag részvényeit, amelyeket egy delaware-i bíró 2024 januárjában érvénytelenített.

Van még továbbá egy xAI Holdings nevű cége is, amely egyes források szerint újabb tőkebevonásról tárgyal 230 milliárd dolláros értékelés mellett. Ez több mint kétszerese annak a 113 milliárd dollárnak, amelyet Elon Musk tavasszal említett, amikor mesterségesintelligencia-startupját összeolvasztotta az X-szel. A Forbes szerint Elon Musk 53 százalékos tulajdonrésze az xAI Holdingsban 60 milliárd dollárt érhet.

Elon Musk Musk összvagyona a jövőben még tovább gyarapodhat, ha rendben lezajlik a SpaceX 2026-ra tervezett tőzsdei bevezetése, ami befektetők szerint a mostani 800 milliárd dolláros cégértéket akár meg is duplázhatja.