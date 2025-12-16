Ítéletet hoztak a balatoni strandon meztelen kislányt kamerázó férfi ügyében

A büntetett előéletű középkorú férfi telefonbeszélgetést színlelve készített videót a kislányról a Naturista Kemping strandján - írja a 24.hu. Amint a gyerek hozzátartozója észlelte a videózást, a férfi elfutott. Többen üldözőbe vették az elkövetőt, és a kijáratnál elfogták. A cikk szerint a férfi megpróbálta a bizonyítékként szolgáló telefont összetörni, de a strand biztonsági őrének segítségével ezt sikerült megakadályozniuk.

A bűncselekménnyel vádolt férfi tagadta a bűnösségét a gyermekpornográfia bűntettével kapcsolatban. Először azt mondta, hogy nem is akarta lefényképezni a lányt, utólag pedig azzal védekezett, hogy csak az apát akarta lefényképezni

A bíróság négy év börtönre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon a férfit gyermekpornográfia bűntette és személyes adattal visszaélés vétsége miatt

és végleg eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.

A Pécsi Ítélőtábla tájékoztatása szerint felmentették az elkövetőt a személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vád alól, de helybenhagyták a törvényszék ítéletét. A felmentő rendelkezés miatt fellebbezhet a kamerázó, az ítélet nem emelkedett jogerőre. Az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn, az elkövető pedig nem volt jelen a határozathirdetésen, így ő a későbbiekben nyilatkozhat.