Budapest, 2022. május 4.Horváth Dávid, az MTK mebízott vezetõedzõje a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában játszott MTK Budapest - Puskás Akadémia FC mérkõzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2022. május 4-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Túlmutat egy hagyományos edzőváltáson” – új szakember irányítja az MTK-t

Infostart / MTI

A szezon második felére Pinezits Máté váltja Horváth Dávidot az MTK Budapest vezetőedzői posztján. Selei András klubigazgató szerint a váltás új látásmódot is hozhat az öltözőbe, míg Horváth Dávid a jövőben a labdarúgó klub hosszútávú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját.

A vezetőség a klub hosszú távú szakmai koncepciójának részeként átalakítja a sportigazgatási struktúráját – tájékoztatott az MTK. Horváth Dávid több mint három és fél éves vezetőedzői szerepvállalást követően a jövőben a labdarúgó klub hosszútávú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját. A felnőtt csapat irányítását a tavaszi szezontól Pinezits Máté veszi át. A szakember kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy az MTK identitását ismerő, a fiatalokkal is eredményesen dolgozó edző érkezzen.

A 41 éves edző korábban még nem dolgozott az élvonalban, tavaly nyár óta az NB II-es Kozármislenyt irányította.

A váltás kapcsán Selei András klubigazgató kiemelte, hogy a lépés túlmutat egy hagyományos edzőváltáson. Egy hosszabb időszak és közös gondolkodás eredménye ez, amiből meggyőződésünk szerint a klub hosszú távon profitálni fog. Horváth Dáviddal az elmúlt években mindvégig őszinte, partneri kapcsolatunk volt, ezért az elmúlt időszak történéseit is reálisan tudtuk közösen értékelni.

Az MTK 17 forduló után húsz ponttal a nyolcadik helyen áll az NB I-ben, a legutóbbi négy bajnokiját elveszítette. A fővárosi klub az utolsó idei fordulóban, szombaton Zalaegerszegre látogat.

inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
