2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense az InfoRádió Aréna című műsorában

Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Olyan komoly a kormánykoalíció többsége, hogy ez stabil kormányzást vetít előre – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense. Beszélt arról is, mi adja Andrej Babis politikai varázsát.

Megalakult a cseh kormány, Andrej Babis vezeti. A 200 tagú képviselőházban 108 mandátumot birtokolnak, ez Csehországban masszív többségnek számít – ez egy olyan jó többség, ami ritkán adatott meg cseh kormánykoalícióknak, mert általában 1-2-3 fős többséggel szoktak a koalíciók működni. Ez a 108 hely Andrej Babis számára is egy nagyon komoly győzelem, egy stabil kormányzást biztosító többség – emelte ki az InfoRádióban Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense.

Babisék koalíciós társai természetes szövetségesek olyan értelemen, hogy a választás előtti másfél-két évben – de talán az előző választások óta – már egyértelmű volt, hogy ha Andrej Babis pártja, az ANO nyer, akkor senki mással nem tud koalíciót kötni – tette hozzá.

Onnan származik ez a politikai helyzet Csehországban, hogy Andrej Babis kormányzott a 2021-es választásokig, és a kormánya ellen két választási koalíció alakult: egy Együtt – Spolu – nevű, ami a Polgári Demokrata Pártot, a Kereszténydemokrata Csehszlovák Néppártot, valamint a TOP09-et tömörítette, és egy PirátiSTAN a Cseh Kalózpártból és a Polgármesterek és Függetlenek pártjából. Ezeknek szinte az összes számba vehető politikai párt tagja volt.

A megalakult kormány az egyetemi docens szerint stabilnak tekinthető, mert most olyan komoly a kormánykoalíció többsége. Megjegyezte ugyanakkor, hogy

ha véletlenül veszélybe kerülne a kormánytöbbség, akkor az ellenzékbe szorult pártokból is lehetnek az idő elteltével Andrej Babisnak támogatói.

„A Kereszténydemokrata Unió Néppártnak a sorsa, hogy ez egy olyan politikai párt, amely eddig minden kormánykoalíciónak a tagja volt, hiszen egy mindkét oldal felé nyitott koalíciós potenciállal rendelkező párt, aminek az egyik fontos ismertetőjele az az, hogy a morvaországi regionális érdekeket tudja képviselni, és ezért fontos. Kérdés még, hogy a Spolu – Együtt – nevű koalíció, ami egy választási- és aztán kormánykoalíció volt, hogyan tud egyben maradni. Andrej Babis azért talán, hogyha nagy vész van, akkor innen is számíthatna támogatókra. Sőt, felmerült ugyanez esetleg az Polgári Demokratikus Párt (ODS) esetében is felmerült” – sorolta.

Mint mondta, az Motoristák (Motoristé sobe) kapcsán merülhet fel leginkább az a kérdés, hogy milyen koalíciós partnerek lesznek. Legnépszerűbb politikusukhoz, Filip Turekhez kapcsolódott az első botrány.

„Őt akarta ez a párt külügyminiszternek jelölni, de aztán sorra derültek ki a botrányok vele kapcsolatban.

Az volt a választások utáni legnagyobb cseh belpolitikai botrány, amikor előkerültek Filip Turek réges-régi kommentjei,

és abból egy nagyon furcsa, rasszista vélemény bontakozott ki. Emellett még zajlik egy szexuális erőszakkal kapcsolatos nyomozás is vele kapcsolatban. Ezek az ügyek még most sem rendeződtek” – idézte fel a szakértő. Tureket még nem nevezték ki miniszternek, mert a meghallgatása idején kórházba került, most is ott van, ezért bár a Babis-kormányban ő fogja kapni a vidékfejlesztési posztot, amíg nem találkozik a köztársasági elnökkel, addig a pártelnök, a külügyminiszter, Petr Macinka fogja betölteni ezt a miniszteri posztot is. A hírek szerint Turek ügye elhúzódhat, még az is előfordulhat, hogy nem lesz belőle miniszter – jegyezte meg.

Felmerült a kérdés, hogy mitől akkora formátum Andrej Babis, hogy képes pártszövetségeket létrehozni ellenfélként saját magának? Mészáros Andro szerint Babis egy nagyon nagy hatású politikus.

„Egész Közép-Európában láthatjuk, hogy születnek ilyen nagy erővel bíró politikusi személyiségek, akik önmaguk meg tudják határozni a politikai szcénát. Andrej Babis egy ilyen személyiség, aki az ANO 2011-es megalakulása óta, tehát nagyjából egy évtized alatt egy olyan személyiséggé tudta kinőni magát, akihez gyakorlatilag az egész cseh politikai élet viszonyítja magát” – fogalmazott. Úgy látja, hogy

Andrej Babis varázsa a self-made man cseh vállalkozó polgár imidzse.

Az ANO szó azt jelenti csehül, hogy igen, de ez egy betűszó, és az Elégedetlen Polgárok Mozgalmának a rövidítése. A párt ez egy válságos politikai időszakban jött létre, akkor, amikor 2009-ben a cseh uniós elnökség közepén megbukott a cseh kormány. Andrej Babis, aki már akkor egy sikeres cseh vállalkozó volt, más cseh vállalkozókkal összefogva létrehozott egy politikai mozgalmat. Ez egy anti-estabilishment mozgalom volt, és kifejezetten az volt a lényege, hogy ők gazdasági szakemberek, nem politikusok, ők nem fognak úgy veszekedni, mint a politikusok – ez az üzenet a kampányban is megjelent. És rezonált rá a cseh társadalom, mert még a XX. század eleji mintákban is voltak olyanok, mint a Bata cipőgyárat egy kis cseh faluban megalapító, majd világcéggé fejlesztő Tomas Bata. Mészáros Andor szerint ez az önmagát megvalósító sikeres üzletember képe, aki nem megy bele politikai vitákba, hanem szorgosan a saját jólétéért, az ország jólétéért dolgozik – szerinte ez volt Andrej Babis varázsának a kiindulópontja.

KAPCSOLÓDÓ HANG

