ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.22
usd:
329.82
bux:
0
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
torlódás
Nyitókép: Pixabay

Hatalmas a torlódás a Duna ráckevei hídjánál

Infostart / MTI

Frontálisan ütközött két autó Ráckevén, a Duna-híd újtelepi oldalán lévő felhajtón.

A balesetben egy harmadik jármű utánfutója is érintett volt - közölte a katasztrófavédelem.

Az autókban összesen öten utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki a környéken

Kezdőlap    Belföld    Hatalmas a torlódás a Duna ráckevei hídjánál

baleset

torlódás

ráckeve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyot fordult a lakáspiac az Otthon Start miatt év közben – trendek, szokások, árak

Nagyot fordult a lakáspiac az Otthon Start miatt év közben – trendek, szokások, árak

Az év első néhány hónapjában főleg a befektetők voltak aktívak a piacon, akik többnyire kisebb méretű, jól kiadható lakásokat kerestek, majd egyre nagyobb számban jelentek meg a saját célra vásárlók, akik leginkább családi házak iránt érdeklődtek az agglomerációban – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a Dow több mint 300 pontot esett, miközben a befektetők a kormányzati leállás miatt elcsúsztatott munkaerőpiaci adatokat értékelték, amelyek nem igazán adtak egyértelmű jelzést a kamatpályával kapcsolatban. Ázsiában ugyancsak felemás a kép ma reggel, Európában viszont emelkedéssel indulhat majd a kereskedés. Mindeközben emelkedik az olajár, miután Donald Trump elrendelte a Venezuelába érkező vagy onnan induló szankcionált olajszállító tartályhajók teljeskörű blokádját, ami új geopolitikai feszültségeket keltett a keresletet övező aggodalmak mellett. Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England holnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen üzent Zelenszkij: közel lehet a békemegállapodás, de ebből Ukrajna nem enged

Keményen üzent Zelenszkij: közel lehet a békemegállapodás, de ebből Ukrajna nem enged

Volodimir Zelenszkij szerint a berlini tárgyalásokat követően az ukrajnai háború lezárásáról szóló végleges megállapodás közel került.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 07:20
Eurobarometer: A magyarok többsége bízik az Európai Unióban
2025. december 17. 05:48
Dobja sutba a rutint: fontos változások az autópálya-matricáknál
×
×
×
×