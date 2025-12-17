ARÉNA - PODCASTOK
Caucasian angry and aggressive man threatening with fist.
Tombolás és támadás lett a nyugtató hatása

Az erősen bódult állapotba kerülő férfi be akart menni egy hajléktalanszállóra, a gondozó azonban nem volt hajlandó őt beengedni. Az elkövető az utcán megrúgta és arcon is ütötte a gondozási központ dolgozóját.

A Kaposvári Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt emelt vádat azzal a kaposvári férfival szemben, aki azért állt bosszút egy szociális gondozón, mert az állapota miatt nem engedték be a hajléktalanszállóra – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A férfi 2024 decemberében nagy mennyiségű nyugtatót vett be, amitől erősen bódulttá vált. A vádlott ilyen állapotban akarta igénybe venni a hajléktalan gondozási központ szolgáltatását, azonban a portán szolgálatot teljesítő szociális gondozó tájékoztatta, hogy a házirend szerint az intézménybe alkoholtól, pszichoaktív anyagtól befolyásolt állapotban tilos belépni.

A vádlott ettől rendkívül indulatos lett és nem akarta elhagyni az intézményt, majd – miután kivezették az utcára – a szociális gondozóra támadt, akit megrúgott és nagy erővel ököllel arcon is ütött.

A férfi ezután sem csillapodott le, és az épület udvarán elhelyezett székeket földhöz vágta, illetőleg a hajléktalanszálló bejárati ajtajába többször belerúgott.

A vádlott vandalizmusának végül a helyszínre érkező kaposvári rendőrök vetettek véget. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíráságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Bűnügyek    Tombolás és támadás lett a nyugtató hatása

