Koppenhága, Dánia, 2025. október 2. A Deutsche Welle, röviden DW mikrofonja az Európai Politikai Közösség (EPC) ülésén.Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Újabb nagy médiavállalat került orosz tiltólistára

Infostart / MTI

Felkerült a Deutsche Welle német állami médiavállalat a nemkívánatos szervezetek nyilvántartásába Oroszországban – közölte az orosz igazságügyi minisztérium kedden a honlapján.

A tárca 2022 márciusában „külföldi ügynök” médiumnak minősítette a Deutsche Welle (DW) média-információs hálózatot.

Korábban, 2022 februárjában az orosz külügyminisztérium felszólította a Deutsche Wellét, hogy szüntesse be sugárzását, és visszavonta akkreditációját moszkvai irodájának tudósítóitól, válaszul az RT DE német nyelvű orosz állami televíziócsatorna sugárzásának németországi betiltására.

A listára felkerült a bolgár For Free Russia (A Szabad Oroszországért), az észt Ingeri Maja (Ingria Háza), a norvég Natur og Ungdom (Természet és Ifjúság) és a német Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland (Szövetség a Szabad Demokratikus Oroszországért) szervezet is.

Korábban az orosz főügyészség döntött arról, hogy ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét nemkívánatosnak minősíti Oroszország területén.

