ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.15
usd:
327.46
bux:
109701.96
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Jön a Barcelona és a Chelsea – sport a tévében

Infostart / MTI

Spanyol és angol foci, téli sportok, darts, kosárlabda (BL, magyar érdekeltséggel) a sportcsatornák keddi élő közvetítéseinek kínálatában.

M4 Sport

10.00: Közösségi sport, Lép a cég

18.00: Kosárlabda, Bajnokok Ligája, NHSZ Szolnoki Olajbányász-AEK Athén

Sport 1

13.30 és 20.00: Darts, PDC világbajnokság

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Deportivo La Coruna-Real Mallorca

21.00: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Deportivo Guadalajara-FC Barcelona

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open

Eurosport 2

17.30: Alpesi sí, világkupa, női műleskilás, 1. futam, Courchevel

19.15: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz, Arosa

20.15: Alpesi sí, világkupa, női műleskilás, 2. futam, Courchevel

Match 4

21.00: Labdarúgás, Angol Ligakupa, negyeddöntő, Cardiff City-Chelsea

Kezdőlap    Sport    Jön a Barcelona és a Chelsea – sport a tévében

sport

élő közvetítés

tévéműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tüntetés tüntetést követ Pozsonyban a Beneš-dekrétumok okán

Tüntetés tüntetést követ Pozsonyban a Beneš-dekrétumok okán
Magyarok is felszólalnak a Beneš-dekrétumokat érintő törvény elleni megmozdulásokon Pozsonyban, ahol egymást követő napokon tüntetnek a Büntető Törvénykönyv múlt héten elfogadott módosítása ellen. A szlovákiai magyarokat leginkább az a passzus érinti, amely börtönnel bünteti a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ

Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ

A hazai kereskedelmi szektor versenyképességének fokozása, a tisztességes hazai kereskedők támogatása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége stratégiai együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás aláírásakor Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára kiemelte: a lakosság költéseinek egyre nagyobb része kerül át az online térbe, ahol a külföldi webáruházak (pl. Temu, Shein) forgalma egyre nagyobb. Hozzátette: a megváltozott fogyasztási és kereskedelmi szokásokhoz a hatóságoknak is alkalmazkodnia kell. Ennek része az NGM és a VOSZ között kötött megállapodás is, amelyben a csaló weboldalak elleni fellépés kiemelt szerepet kap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beszáll a bankok közé a PayPal: új korszak jöhet a kisvállalkozói hitelezésben

Beszáll a bankok közé a PayPal: új korszak jöhet a kisvállalkozói hitelezésben

A PayPal már eddig is 30 milliárd dollárnyi hitelt adott ki, most saját bankkal gyorsítaná tovább a növekedést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Australia's PM says the attack - in which 15 people were killed - appears to have been "motivated by Islamic State ideology".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 08:25
Nagy átalakítás jön az európai kupákban, a magyar kézicsapatokat is érinti
2025. december 15. 21:39
Orbán Viktor sportvezetőt fogadott, a magyar olimpiáról is beszélt Thomas Bach
×
×
×
×