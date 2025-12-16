Jön a Barcelona és a Chelsea – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Közösségi sport, Lép a cég
18.00: Kosárlabda, Bajnokok Ligája, NHSZ Szolnoki Olajbányász-AEK Athén
Sport 1
13.30 és 20.00: Darts, PDC világbajnokság
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Deportivo La Coruna-Real Mallorca
21.00: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Deportivo Guadalajara-FC Barcelona
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open
Eurosport 2
17.30: Alpesi sí, világkupa, női műleskilás, 1. futam, Courchevel
19.15: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz, Arosa
20.15: Alpesi sí, világkupa, női műleskilás, 2. futam, Courchevel
Match 4
21.00: Labdarúgás, Angol Ligakupa, negyeddöntő, Cardiff City-Chelsea