Rendõrök és mentõk az Uszpenszkij középiskola bejáratánál, a moszkvai Odincovszkij körzetben 2025. december 16-án, miután késes támadás történt az intézményben. A késelés következtében egy diák életét vesztette, három tanuló, valamint egy biztonsági õr megsebesült. Az elkövetõt késõbb elfogták.
Nyitókép: Makszim Sipenkov

Több készúrrással végzett 10 éves iskolatársával, többeket megsebesített egy diák Oroszországban – képek

Infostart / MTI

Késsel támadt iskolatársaira egy 15 éves fiú kedden a Moszkva melletti Gorki-2 kertvárosi településen, egy tízéves gyermek életét vesztette, többen megsebesültek.

A gyanúsítottat, aki videóra vette tettét és a képsorokat megosztotta a közösségi médiában, őrizetbe vették. Az orosz belügyminisztérium közölte, hogy a támadó könnygázzal lefújta és megsebesítette az iskola biztonsági őrét, majd több késszúrással megölte iskolatársát.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított emberölés és emberölési kísérelt címén, és vizsgálatot kezdett a támadás indítékainak megállapítására. Az orosz elnök mellett működő, a civil társadalom ügyeivel és az emberi jogok fejlesztésével foglalkozó tanács etikai és emberiességi okokra hivatkozva felszólította a Telegram-csatornákat és az elektronikus médiát, hogy távolítsák el az az iskolában történt támadásról készült fotókat és videókat.

Odincovszkij körzet, 2025. december 16. Mentõautók az Uszpenszkij középiskola bejáratánál, a moszkvai Odincovszkij körzetben 2025. december 16-án, miután késes támadás történt az intézményben. A késelés következtében egy diák életét vesztette, három tanuló, valamint egy biztonsági õr megsebesült. Az elkövetõt késõbb elfogták. MTI/EPA/Makszim Sipenkov
A Komszomolszkaja Pradva bulvárlap szerint a kilencedik osztályos elkövető No Lives Matter (Senki élete sem számít) feliratú trikót viselt, és egy improvizált robbanószerkezetnek vélhető eszközt is magával vitt az iskolába, amelyet a hatóságok lefoglaltak. Az orosz médiában megjelent beszámolók szerint Tyimofej K. támadásának egyebek között rasszista indítékai lehettek.

A TASZSZ állami hírügynökség a rendőrségre hivatkozva annyit közölt, hogy a támadó „egy destruktív ifjúsági mozgalom” követője volt.

Szentpéterváron az SZK őrizetbe kedden vett egy biztonsági őrt, miután hétfőn egy tanuló iskolájában késsel támadt tanárnőjére a Kranszogvargyejszij kerületben. A biztonsági cég női alkalmazottja ellen az a gyanú, hogy nem teljesítette szolgálati kötelességét és nem intézkedett, amikor a tanintézmény bejáratánál jelzett a fémdetektor, amikor támadó belépett.

Odincovszkij körzet, 2025. december 16. Rendõrök és mentõk az Uszpenszkij középiskola bejáratánál, a moszkvai Odincovszkij körzetben 2025. december 16-án, miután késes támadás történt az intézményben. A késelés következtében egy diák életét vesztette, három tanuló, valamint egy biztonsági õr megsebesült. Az elkövetõt késõbb elfogták. MTI/EPA/Makszim Sipenkov
A kilencedikes tanuló hétfőn három késszúrással sebesítette meg 29 éves tanárnőjét, miután rossz érdemjegyet kapott. Ezt követően öngyilkosságot kísérelt meg. Az áldozatot és a gyanúsítottat kórházban ápolják.

moszkva

emberölés

késelés

iskolai támadás

