Internetes agresszió miatt kerül bíróság elé a barátját nem megfelelően támogató férfi

Az Érdi Járási Ügyészség internetes agresszió vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki barátja volt élettársát fenyegető videókat tett közzé közösségi oldalán – írja beszámolójában a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi tavaly januárjában tudomást szerzett arról, hogy barátja és annak párja közötti kapcsolat megromlott. Az elkövető azért, hogy barátját támogassa, egy közösségi oldalon videókat tett közzé, amelyekben a nőt teljes nevén szólította.

A férfi a videókban többször a sértett halálát okozó vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékát fejezte ki.

14 videó közül voltak olyanok, amelyekben a férfi egy ágaprítót mutatott be, horrorfilm részletet játszott le, vagy a hamvasztásos temetésről beszélt, és közben a sértett erőszakos halálára utalt.

Az internetes agresszió tényállásával a törvény 2025. július 1-jétől azt a személyt bünteti, aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján használ vagy tesz közzé olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt, amely konkrét személlyel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit internetes agresszió vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.