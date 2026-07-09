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Nyitókép: Pexels

Internetes agresszió miatt kerül bíróság elé a barátját nem megfelelően támogató férfi

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A férfi, hogy barátját támogassa, nyilvánosan elérhető videókban fenyegette annak volt élettársát, különösen kegyetlen cselekedeteket vázolva fel bennük.

Az Érdi Járási Ügyészség internetes agresszió vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki barátja volt élettársát fenyegető videókat tett közzé közösségi oldalán – írja beszámolójában a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi tavaly januárjában tudomást szerzett arról, hogy barátja és annak párja közötti kapcsolat megromlott. Az elkövető azért, hogy barátját támogassa, egy közösségi oldalon videókat tett közzé, amelyekben a nőt teljes nevén szólította.

A férfi a videókban többször a sértett halálát okozó vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékát fejezte ki.

14 videó közül voltak olyanok, amelyekben a férfi egy ágaprítót mutatott be, horrorfilm részletet játszott le, vagy a hamvasztásos temetésről beszélt, és közben a sértett erőszakos halálára utalt.

Az internetes agresszió tényállásával a törvény 2025. július 1-jétől azt a személyt bünteti, aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján használ vagy tesz közzé olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt, amely konkrét személlyel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit internetes agresszió vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Internetes agresszió miatt kerül bíróság elé a barátját nem megfelelően támogató férfi

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