Együtt ivott vele, majd felgyújtotta

A vádlott egy szendrőládi sörözőben együtt italozott a sértettel, majd utóbbi házában folytatták az alkoholfogyasztást 2024 nyarán. Amikor szóváltás alakult ki közöttük, a terhelt a szobában lévő benzines flakon tartalmát a heverőn ülő férfira öntötte, és öngyújtóval meggyújtotta.

A sértett ruházata azonnal lángra kapott, a férfi a kezével próbálta eloltani a tüzet, a vádlott pedig egy vödör vizet öntött rá. A tüzet sikerült megfékezniük, de a terhelt segítségnyújtás nélkül elmenekült és bujkált elfogásáig.

A törvényszék közölte,

a sértett a testének hozzávetőleg 60 százalékára kiterjedő égési sérüléseket szenvedett, életveszélyes állapotban került kórházba,

és ha nem kezelik időben a sérüléseit, akkor meghalt volna.

A bíróság 12 év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra nem bocsátható.

Súlyosító körülményként vették figyelembe az útonálló, motiválatlan jellegű elkövetést, enyhítő körülményként pedig azt, hogy a fiatal felnőtt vádlott ténybelileg beismerte és megbánta tettét, gyengeelméjűségét és személyiségzavarát. Továbbá azt, hogy - bár ez elsődlegesen a gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak volt köszönhető - a cselekmény kísérleti szakban reked. Ugyanígy értékelte a bíróság a vádlott későbbi magatartását, vagyis azt, hogy a sértettet vízzel lelocsolta.

Az ítélet nem jogerős.