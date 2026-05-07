2026. május 7. csütörtök
sweet wine being poured into a wineglass, isolated on white background
Nyitókép: igorr1/Getty Images

Együtt ivott vele, majd felgyújtotta

Infostart / MTI

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 12 év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék egy férfit, aki benzinnel lelocsolta és meggyújtotta ivótársát – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön.

A vádlott egy szendrőládi sörözőben együtt italozott a sértettel, majd utóbbi házában folytatták az alkoholfogyasztást 2024 nyarán. Amikor szóváltás alakult ki közöttük, a terhelt a szobában lévő benzines flakon tartalmát a heverőn ülő férfira öntötte, és öngyújtóval meggyújtotta.

A sértett ruházata azonnal lángra kapott, a férfi a kezével próbálta eloltani a tüzet, a vádlott pedig egy vödör vizet öntött rá. A tüzet sikerült megfékezniük, de a terhelt segítségnyújtás nélkül elmenekült és bujkált elfogásáig.

A törvényszék közölte,

a sértett a testének hozzávetőleg 60 százalékára kiterjedő égési sérüléseket szenvedett, életveszélyes állapotban került kórházba,

és ha nem kezelik időben a sérüléseit, akkor meghalt volna.

A bíróság 12 év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra nem bocsátható.

Súlyosító körülményként vették figyelembe az útonálló, motiválatlan jellegű elkövetést, enyhítő körülményként pedig azt, hogy a fiatal felnőtt vádlott ténybelileg beismerte és megbánta tettét, gyengeelméjűségét és személyiségzavarát. Továbbá azt, hogy - bár ez elsődlegesen a gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak volt köszönhető - a cselekmény kísérleti szakban reked. Ugyanígy értékelte a bíróság a vádlott későbbi magatartását, vagyis azt, hogy a sértettet vízzel lelocsolta.

Az ítélet nem jogerős.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön megerősítette, hogy öt hantavírus-fertőzést azonosítottak az MV Hondius üdülőhajó utasai és személyzete körében, miközben több ország egészségügyi hatóságai nagy erővel végzik a járványügyi kontaktuskutatást. A hajóról eddig három ember – egy holland házaspár és egy német állampolgár – halt meg - tudósított a CNN.

265 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón, miután vasárnap nem volt telitalálat. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt a csütörtöki sorsoláson?

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

