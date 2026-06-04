Állami tízmilliókat vett fel egy balatoni panzió felújítására, végül bordély lett belőle

Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 76 éves férfival szemben, akinek az egyik Balaton-parti településen működő panziója pályázati pénzből kialakított szobáiban szállóvendégek helyett prostituáltak nyertek elszállásolást – írja az ügyészség közlése alapján a veol.hu.

A vádirat szerint az elkövető cége 2018-ban egy panzió már meglévő szobáinak korszerűsítésére, illetve újak kialakítására több mint 38 millió forintot kapott, melyből a projektet 2019-ben meg is valósította.

A fenntartási időszak alatt a kedvezményezett köteles lett volna a „panzió csillaggal” minősítés fenntartására, illetve a pályázattal érintett szobákat és helyiségeket kizárólag szálláshely-szolgáltatási tevékenységre használhatta volna, mely körbe nem tartozik bele a lakásbérlet, albérlet vagy az ágybérlet. A vádlott ezzel szemben nem kért engedélyt az eltérő felhasználásra és utólagos tájékoztatást sem adott, mert ez esetben a támogatás visszafizetésére kötelezhették volna.

A panzió pincéjében 2020 és 2021 nyarán éjszakai szórakozóhely működött, amikor is a vádlott a pályázat eredményeként újonnan kialakított apartmant a szezon idejére a szórakozóhely üzemeltetőjének adta bérbe, aki abban a nála dolgozó, egyúttal prostitúciós tevékenységet is folytató személyeket szállásolt el.

A vádlott ezen túl további, a támogatási pénzből felújított, illetve újonnan kialakított szobákat is bérbe adott 2020 és 2021 nyara között, melyekben rendszeres prostitúciós tevékenység folyt.

A vádlott által működtetett gazdasági társaság ilyen módon a szálláshely bővítésére és fejlesztésre kapott támogatást a céltól eltérően használta fel, és ezzel mintegy 38,6 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben börtönbüntetés, közügyektől eltiltás, pénzbüntetés és a gazdálkodószervezet vezetésétől történő eltiltás kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak, valamint az okozott vagyoni hátrány erejéig történő vagyonelkobzás alkalmazására, a támogatást elnyert céggel szemben pedig pénzbírság kiszabására is indítványt tett.