Nem tetszett neki, amit a kormányhivatali ügyintéző mondott, úgyhogy erőszakra váltott – videó

A Tatabányai Járási Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki kormányhivatali ügyintézőt bántalmazott – írja közleményében a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az elkövető 2024. február 26-án feleségével megjelent a tatabányai kormányhivatalban azért, hogy házasságkötésüket követően személyazonosító okmányaik és lakcímkártyájuk cseréjét kérelmezzék, illetve a nő lakcímet is kívánt változtatni. Az ügyintéző a házaspárt tájékoztatta arról, hogy még nem lehetséges az új lakcímre való átjelentkezés. A férfi trágár módon szidalmazta az ügyintézőt, akit veréssel is fenyegetett.

A férfi ezután úgy tett, mintha megfordulna, majd az asztalon lévő plexiüveget egyszer ököllel megütötte, amely rádőlt az ügyintéző kezére. A dolgozó 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a büntetlen férfit végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.

A dühkitörést biztonsági kamera is rögzítette, a felvételt az ügyészség hivatalos Facebook-oldalán tette közzé: