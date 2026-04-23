INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.51
usd:
312.83
bux:
135460.43
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Nem tetszett neki, amit a kormányhivatali ügyintéző mondott, úgyhogy erőszakra váltott – videó

Infostart

A férfi feleségével együtt ment a kormányhivatalba okirattal kapcsolatos ügyet intézni, a vége az lett, hogy ráborította a plexifalat a hivatalnokra.

A Tatabányai Járási Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki kormányhivatali ügyintézőt bántalmazott – írja közleményében a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az elkövető 2024. február 26-án feleségével megjelent a tatabányai kormányhivatalban azért, hogy házasságkötésüket követően személyazonosító okmányaik és lakcímkártyájuk cseréjét kérelmezzék, illetve a nő lakcímet is kívánt változtatni. Az ügyintéző a házaspárt tájékoztatta arról, hogy még nem lehetséges az új lakcímre való átjelentkezés. A férfi trágár módon szidalmazta az ügyintézőt, akit veréssel is fenyegetett.

A férfi ezután úgy tett, mintha megfordulna, majd az asztalon lévő plexiüveget egyszer ököllel megütötte, amely rádőlt az ügyintéző kezére. A dolgozó 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a büntetlen férfit végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.

A dühkitörést biztonsági kamera is rögzítette, a felvételt az ügyészség hivatalos Facebook-oldalán tette közzé:

tatabánya

kormányhivatal

bántalmazás

ügyintéző

komárom-esztergom vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×