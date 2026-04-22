2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
B. János rendőrkézen
Nyitókép: Police.hu

Mexikóban talált új otthonra a veszedelmes magyar drogbáró – most a hűvös jön

Kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélte B. Jánost, aki ezt követően megszökött. Több éves bujkálás után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési fejvadászai megtalálták Mexikóban. Az SSPC (Biztonsági és Állampolgári Védelmi Titkárság) április 18-án elfogta, három nap múlva már haza is szállították.

A KR NNI a külföldön bujkáló magyar szökevények felkutatása és elfogása érdekében végez felderítési tevékenységet. A határon átnyúló nyomozások elsődlegesen az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül valósulnak meg. A fejvadászok munkája azonban nem korlátozódik Európára, a különösen súlyos bűncselekményeket elkövető magyar körözöttek vonatkozásában a célkörözési nyomozók harmadik országokkal is együttműködnek.

2025 nyarán a célkörözési egység látókörébe került B. János. A 49 éves magyar férfit első fokon 2019-ben a Fővárosi Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla 6 év szabadságvesztésre ítélte. A vád szerint ugyanis 2014 és 2015 között Magyarország területén olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett. Az illegális tevékenységeibe B. János bevonta testvéreit is, akik szintén aktívan közreműködtek a kereskedelemben.

Mint a Police.hu portálon olvasható, a 2020-ban kihirdetett ítélet után a férfinek nyoma veszett. Mivel nem vonult be a börtönbe, ezért először belföldi, majd később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. Az általa elkövetett bűncselekmények szervezettségére és súlyára tekintettel felkerült az EU Most Wanted oldalra is, ahol Európa legkeresettebb körözöttjei vannak.

A KR NNI célkörözési eljárása során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy B. János Mexikóban bujkálhat. Erre tekintettel a budapesti és a mexikóvárosi FBI irodák ügynökeinek közvetítésével a KR NNI fejvadászai kapcsolatba léptek a mexikói SSPC munkatársaival. A körözött felkutatása érdekében intenzív, háromoldalú információcsere vette kezdetét a magyar, amerikai és mexikói szervek között, melybe bekapcsolódott az Interpol Magyar Nemzeti Irodája is. Az összehangolt felderítés nyomán a hatóságok kiderítették, hogy B. János más magyar állampolgár nevével visszaélve tartózkodik Mexikóban, ahol taxisként dolgozik Quintana Roo tartományban.

Elfogására a mexikói hatóságok akciót szerveztek, melyet a magyar rendőrség a felmerülő információk azonnali ellenőrzésével élőben támogatott. B. Jánost április 18-án Cancún városában fogták el.

A mexikói biztonsági és polgári védelmi miniszter szerint a szökevény letartóztatása a mexikói hatóságok összehangolt műveletének eredménye volt, amelyben a SSPC, az FGR, a Védelmi Minisztérium, a Haditengerészet (SEMAR), a Nemzeti Gárda, a Bevándorlási Hivatal (INAMI) és a Quintana Roo állami közbiztonsági szervezet (SSC) is részt vett.

Tekintve, hogy B. János álnéven, a bevándorlási szabályokat megszegve tartózkodott Mexikó területén, és

az EU egyik legveszélyesebb körözöttje,

ezért a hatóságok azonnali kitoloncolása mellett döntöttek. Április 21-én szállították Magyarországra. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren gépe landolását követően a KR NNI munkatársai mexikói kollégáiktól átvették, majd a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, hogy megkezdje börtönbüntetését.

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Forint: jöhet a következő nagy mozgás, minden szem a Tisza Párt bejelentésein

Egyelőre úgy látszik, a március végével kezdődő, a választás után meglóduló forinterő áprilisban is kitart. Az iráni konfliktus alakulása mellett egyértelműen a Tisza-kormányra figyel a magyar deviza piac, és közelről követi a legújabb gazdasági bejelentéseit. A megmaradt figyelem az amerikai jegybank következő elnökjelöltjére, Kevin Warshra és a várható amerikai jegybanki lépésekre irányul. A forint továbbra is egy szűk sávban mozog, az euró 363, míg a dollár 308.

Vége van, bezár a vidéki pláza kedvelt butikja: kinyírta a Temu, nem bírta tovább a versenyt a webshopokkal

Nyolc és fél év után lehúzza a rolót egy népszerű szegedi üzlet: a tulajdonos szerint nem maradt más választása, a vásárlási szokások teljesen átalakultak.

Two ships attacked in Strait of Hormuz as US blockade remains in place

It comes after US President Donald Trump says he will extend the ceasefire with Iran until talks between the two countries have progressed.

