Elütötte a járdán bicikliző gyereket, majd egy szó nélkül otthagyta

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki elütött egy kerékpározó gyermeket, majd elhajtott a helyszínről – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a 45 éves férfi 2024 februárjában, délután, Mosonmagyaróváron vezette autóját, majd egy kereszteződésben próbált hátramenetben megfordulni. A vádlott nem volt elég figyelmes, és amikor a tolatást követően előre elindult, járműve elejével elsodorta a járdán kerékpárral közlekedő kiskorú sértettet. A sértett az ütközéstől a földre esett.

A terhelt kiszállt a járművéből, azonban nem a sértett sérüléseivel foglalkozott, hanem a gépkocsijáról leszedte az első rendszámtáblát, bedobta az első ülésre, majd visszaült az autóba és elhajtott a helyszínről.

A baleset során a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

A terhelttel szemben az ügyészség minősített segítségnyújtás elmulasztása bűntette és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat. Vele szemben, a halmazati szabályok szerint négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.