ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.8
usd:
309.92
bux:
135643.99
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy földre fektetett bicikli első kereke.
Nyitókép: Unsplash

Elütötte a járdán bicikliző gyereket, majd egy szó nélkül otthagyta

Infostart

A férfi, ahelyett, hogy meggyőződött volna róla, hogy a gyereknek nem esett baja, vagy segítséget hívott volna, egyszerűen lekapta a rendszámtábláját és elhajtott a helyszínről.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki elütött egy kerékpározó gyermeket, majd elhajtott a helyszínről – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a 45 éves férfi 2024 februárjában, délután, Mosonmagyaróváron vezette autóját, majd egy kereszteződésben próbált hátramenetben megfordulni. A vádlott nem volt elég figyelmes, és amikor a tolatást követően előre elindult, járműve elejével elsodorta a járdán kerékpárral közlekedő kiskorú sértettet. A sértett az ütközéstől a földre esett.

A terhelt kiszállt a járművéből, azonban nem a sértett sérüléseivel foglalkozott, hanem a gépkocsijáról leszedte az első rendszámtáblát, bedobta az első ülésre, majd visszaült az autóba és elhajtott a helyszínről.

A baleset során a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

A terhelttel szemben az ügyészség minősített segítségnyújtás elmulasztása bűntette és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat. Vele szemben, a halmazati szabályok szerint négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.

gyerek

bűncselekmény

ügyészség

gázolás

visszaélés

cserbenhagyásos gázolás

segítségnyújtás elmulasztása

biciklis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Rekord számú nő a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak

Többéves csúcsra erősödött a forint, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok azt követően, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett a választásokon. A leendő kormány még csak formálódik, de az euróbevezetés ígérete máris nem várt piaci hatással van. Nem gondoltuk volna, hogy a régió kimaradó országai közül pont Magyarország fogja egyszer vinni a közös deviza zászlaját, de, ha a Magyar-kormány sikerre tudja vinni a projektet, akkor akár a lengyelek és a csehek is kedvet kaphatnak a bevezetéshez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: Fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát kell kidolgozni az árrésstop és a védett üzemanyagárak kivezetésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 20:07
Hármas gyilkosság a balkáni fővárosban
2026. április 19. 10:49
Állatkínzásnak indult, kiskorú veszélyeztetése lett a kíméletlen anya esetéből
×
×