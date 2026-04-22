2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Fiatal üzletember gondterhelten nézi egy laptop kijelzőjét egy irodában // Young casual businessman wearing glasses is sitting in front of his notebook holding his head pondering over his work. Office equipment and another computer is in front of him.
Nyitókép: Hinterhaus Productions/Getty Images

Bűncselekményeket lepleztek magyarok pénzével

Infostart / MTI

Egy internetes csalásokra szakosodott bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Szegeden, a csoport több száz millió forint kárt okoztak banki ügyfeleknek – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Grósz Tamás közölte, a vád szerint egy ukrán férfi és több társa 2023-ban egy csalásokra, internetes csalásokra szakosodott bűnözői csoportot hozott létre. A tettesek jellemzően magukat pénzintézeti dolgozónak kiadva hívták fel a sértetteket, majd rávették őket arra, hogy távoli elérést biztosító programokat telepítsenek informatikai eszközeikre. Az elkövetők így hozzájutottak a sértettek folyószámlájához.

A csoport tagjainak célja az volt, hogy a bűncselekményekből származó vagyon eredetét pénzügyi tranzakciók végrehajtásával leplezzék. A bűnszervezet több mint száz sértettet károsított meg, nekik több száz millió forint kárt okozva.

A főügyészség az elkövetőket bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja, több terhelttel egyezséget kötött, mely alapján velük szemben hat és fél év, valamint egy év négy hónap közötti szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A Szegedi Törvényszék 49 vádlott büntetőjogi felelősségéről fog dönteni – tudatta az ügyész.

szeged

internetes csalás

bűnszervezet

Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Ameddig a védett árat fenntartják, addig kialakulhat üzemanyaghiány Magyarországon – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában, Elmondta azt is, hogy Ázsiával ellentétben Európa egyelőre nem érzi igazán a Hormuzi-szoros lezárásának drámai hatásait, de ez rövidesen megváltozhat.
 

Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést”, rengeteg nyári járatot töröltek

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Nagy változást jelentett be a Ryanair: könnyen lekésheti a gépét, ha nem figyel erre az új szabályra

November 10-től a Ryanair a jelenlegi 40 helyett 60 perccel a járatok indulása előtt lezárja a repülőtéri utasfelvételt és a poggyászfeladást. A légitársaság ezzel párhuzamosan szinte a teljes hálózatára kiterjeszti az önkiszolgáló poggyászfeladást, hogy csökkentse a várakozási időt - írja a hvg.hu.

Korábbi játékosa veheti meg a legendás spanyol fociklubot: így áll most a felvásárlás

A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

2026. április 22. 15:35
Hamis termékek ezreit foglalta le az adóhatóság a Golgota úti piacon
2026. április 22. 10:57
Orvosokkal működő korrupciós gépezetre csaptak le
