Nagyon nem akart megállni a motoros a rendőröknek, nem véletlenül – videó

Rendőrök figyeltek fel egy motorosra március 28-án délelőtt Pókaszepetken, aki rendszám nélkül, nagy sebességgel hajtott a faluban – írja beszámolójában a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Nyomába eredtek, megpróbálták megállítani, azonban a sofőr nem állt meg a jelzésükre. A motoros több szabályt is megszegett menekülése során; tilos helyen előzött, átlépte a záróvonalat, valamint a forgalommal szemben kerülte ki a terelőszigetet.

A járőrök több településen keresztül követték, majd Pókaszepetken fogták el a 41 éves férfit. Kiderült, hogy nincs jogosítványa, mivel a bíróság korábban bevonta. Ráadásul mielőtt a motorra ült, megivott két liter sört. A rendőrök ittas járművezetés és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt hallgatták ki a sofőrt.

A Rendészeti Államtitkárság egy izgalmas videót is közzétett a rendőrök és a motoros között lezajlott macska-egér játékról: