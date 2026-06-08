Több rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette, valamint kényszerítés bűntette miatt vádat emelt a Soproni Járási Ügyészség hat emberrel szemben, akik bántalmazták, büntetésben részesítették a speciális gyermekotthonban élő gyermekeket – közölte hétfőn a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádiratban az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottakat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, továbbá minden olyan tevékenységtől, amelynek során tizennyolc év alatti gyermekekkel foglalkoznának. A vád szerint

a soproni járásban található speciális gyermekotthon szakmai vezetője azt „az elvet képviselte, hogy a szigorú szabályok és rendfenntartás rideg fegyelme” teremti meg a biztonságot a gyermekek és a munkatársak számára.

A módszerrel a szakmai vezető társai is egyetértettek, akik gyermekfelügyelőként, nevelőként dolgoztak.

A vádlottak 2021-ben és 2022-ben rendszeresen szidalmazták, bántalmazták, ételmegvonással, rossz minőségű étel biztosításával, éjszakába nyúló takarítással és órákig tartó sarokba állítással büntették a gyermekeket.

Megfenyegették őket, ha beszélnek, tovább bántalmazzák őket. A vádlottak közül többen megfenyegették a sértetteket azzal is, hogy ha a nyomozás során nem állnak a nevelők mellé, akkor is bántalmazni fogják őket.

A vádlottak a magatartásukkal a gyermekek erkölcsi, értelmi fejlődését veszélyeztették.