2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Lányokat kényszerítettek prostitúcióra, most a törvény előtt kell felelniük

Infostart

A trió bel- és külföldön egyaránt futtatta a beszervezett nőket, most emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolják őket a hatóságok.

Elfogtak három ibrányi férfit, akik a gyanú szerint fiatal lányokat kényszerítettek prostitúcióra; a bíróság elrendelte letartóztatásukat – közölte szerdán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

A közlemény szerint két 24 éves és egy 28 éves férfi legalább 2023-tól kényszerített prostitúcióra olyan szabolcsi sértetteket, akik anyagi és szociális helyzetükből fakadóan kiszolgáltatottak voltak.

A nők eleinte önszántukból vállalták, hogy belföldön, illetve Svájcban, Németországban vagy Belgiumban prostitúciós tevékenységet fognak végezni. Külföldi városokba gépkocsival, kisbusszal vagy repülővel vitték el őket, szolgáltatásaikat főként legálisan működő bordélyházakban és stúdiókban lehetett igénybe venni.

Az emberkereskedők fő módszere az érzelmi manipuláció és az érzelmi zsarolás volt; a nyomozók több mint tíz sértettet azonosítottak eddig.

A széles körű felderítőmunka és a külföldi társszervekkel folytatott bűnügyi együttműködés során beszerzett adatok birtokában az elkövetők elfogására március 25-re akciót szerveztek, abban csaknem száz rendőr vett részt; a három férfit Ibrányban fogták el.

A gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokat átkutatták: mobiltelefonokat, több mint 2 millió forint készpénzt, arany ékszereket, valamint külföldi prostitúciós munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumokat, illetve 3 millió forintot meghaladó értékben zálogjegyeket és három nagy értékű gépkocsit foglaltak le tőlük.

A férfiakat több ember sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsították meg a nyomozók, majd mindhármukat bűnügyi őrizetbe vették, egyúttal kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

