Lányokat kényszerítettek prostitúcióra, most a törvény előtt kell felelniük

Elfogtak három ibrányi férfit, akik a gyanú szerint fiatal lányokat kényszerítettek prostitúcióra; a bíróság elrendelte letartóztatásukat – közölte szerdán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

A közlemény szerint két 24 éves és egy 28 éves férfi legalább 2023-tól kényszerített prostitúcióra olyan szabolcsi sértetteket, akik anyagi és szociális helyzetükből fakadóan kiszolgáltatottak voltak.

A nők eleinte önszántukból vállalták, hogy belföldön, illetve Svájcban, Németországban vagy Belgiumban prostitúciós tevékenységet fognak végezni. Külföldi városokba gépkocsival, kisbusszal vagy repülővel vitték el őket, szolgáltatásaikat főként legálisan működő bordélyházakban és stúdiókban lehetett igénybe venni.

Az emberkereskedők fő módszere az érzelmi manipuláció és az érzelmi zsarolás volt; a nyomozók több mint tíz sértettet azonosítottak eddig.

A széles körű felderítőmunka és a külföldi társszervekkel folytatott bűnügyi együttműködés során beszerzett adatok birtokában az elkövetők elfogására március 25-re akciót szerveztek, abban csaknem száz rendőr vett részt; a három férfit Ibrányban fogták el.

A gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokat átkutatták: mobiltelefonokat, több mint 2 millió forint készpénzt, arany ékszereket, valamint külföldi prostitúciós munkavégzéssel kapcsolatos dokumentumokat, illetve 3 millió forintot meghaladó értékben zálogjegyeket és három nagy értékű gépkocsit foglaltak le tőlük.

A férfiakat több ember sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsították meg a nyomozók, majd mindhármukat bűnügyi őrizetbe vették, egyúttal kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.