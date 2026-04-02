A Népligetben gyilkosság áldozatává vált nő fia rendezett vérfürdőt egy tanyán

Jogerősen tizennégy év fegyházbüntetésre ítélt a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön egy férfit, aki 2023 végén két felnőttet és egy gyereket próbált meggyilkolni egy hódmezővásárhelyi tanyán.

A 26 éves vádlottat több ember, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek; nem bocsátható feltételes szabadságra.

A férfit – aki ellen garázdaság miatt már folyt eljárás – 2023. december 13-án főbérlője zavart viselkedése miatt elküldte albérletéből. A vádlott ezután magához vett egy 14,5 centiméter pengehosszúságú konyhakést, és éjszaka azzal bolyongott a vásárhelyi tanyavilágban.

Hajnali fél három körül bement az egyik tanyára, ahol egy számára ismeretlen idős férfi, annak lánya és unokája lakott.

A vádlott a férfit a szobájában a fején és a nyakán többször megszúrta, megvágta, majd az édesapját védelmező lányt is többször megszúrta, megvágta. A vádlott a gyerekre is rátámadt, de a nőnek a testével sikerült felfognia a kislánya felé irányzott szúrásokat. A támadó többször is megölésükkel fenyegette a sértetteket, akiket olyan erővel szúrt meg, hogy a konyhakés pengéje letört a markolatról.

A nőnek – miután a férfi lefektette őket a tanya udvarára – sikerült elmenekülnie, és segítséget hívott. Az idős férfi és lánya közvetlen életveszélybe került, csak a szakszerű és időben érkező orvosi ellátás mentette meg őket.

Az idős férfi 2024. január 22-én otthonában – szívinfarktus következtében – elhunyt, halála nincs közvetlen összefüggésben az őt ért támadással.

Az asszonynak később korrekciós műtétre volt szüksége a fejét és nyakát ért szúrások, vágások miatt, kislányával együtt mindketten pszichiátriai kezelés alatt álltak.

A vádlott szülei elváltak, édesanyja – akit pszichiáter is kezelt – évekkel később Budapesten, a Népligetben gyilkosság áldozata lett. Ez nagyon megviselte a vádlottat, teljesen bezárkózott. Édesapja elvitte pszichológushoz, amit a fiú nem tudott megbocsátani neki, 18 éves korában pedig elköltözött apjától Makóról. A bűncselekmény előtt egy héttel megjelent a férfinál, de összefüggéstelenül beszélt és néhány perc múlva távozott.

A vizsgálatok a vádlott vérében nem mutattak ki sem alkoholt sem gyógyszert, kábítószert. A vádlott személyiségzavara a cselekmény elkövetésekor elérte az elmekóros szintet, mely súlyos fokban korlátozta abban, hogy a terhére rótt cselekmény következményeit felismerje, illetve ezen felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

A vádlott a bíróságon nem tett vallomást, de elfogását követően a szegedi pszichiátrián kihallgatták; akkor nem tudott magyarázatot adni tetteire.

A táblabíróság a döntésével helybenhagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét.

Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró a másodfokú döntés indoklása során kifejtette, egy ilyen horrorisztikus bűncselekmény esetében, amikor valaki éjszaka, az ajtót berúgva, egy késsel az ott lakók életére tör, beszámítási képességének birtokában lévő vádlott esetében életfogytiglani büntetés kiszabását tette volna indokolttá. A bíró hangsúlyozta, az ügy minden körülményét mérlegelve az enyhítés szóba sem jöhetett.