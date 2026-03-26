Tolvajok kedvencei – az ilyen színű autókból lopnak el a legtöbbet

Talán a legtöbben azt gondolják, hogy a feltűnő, élénk színű sportautók szerepelnek a tolvajok kívánságlistájának élén, a statisztikai adatok azonban teljesen mást mutatnak. A tolvajok többsége ugyanis nem a feltűnést keresi, hanem az észrevétlenséget és a könnyű értékesíthetőséget. Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább azokat az autókat pécézik ki, amelyek beleolvadnak a forgalomba, és amelyekből rengeteg van az utakon – írja a femcafe.hu.

A biztosítói és közlekedési adatok alapján a leggyakrabban ellopott autók színei szorosan összefüggenek a népszerűséggel. Minél gyakoribb egy árnyalat, annál könnyebb meglovasítani az autót vagy alkatrészként továbbadni. Az sem mellékes ebből a szempontból, hogy a semleges színek évek óta vezetik az eladási listákat.

A statisztikák szerint az utakon szürke, fekete és fehér autók közlekednek a legnagyobb számban, így nem meglepő, hogy irántuk a legnagyobb a kereslet, és úgy tűnik, nem csak a legális úton történő vásárlások tekintetében. A szakértők szerint ráadásul a tolvajok sok esetben nem is egy egész autóra utaznak, hanem alkatrészekre, és utóbbiakat adják el aztán jó pénzért.

Éppen ezért különösen előnyös számukra egy gyakori színű jármű, mert az alkatrészek így könnyebben eladhatók.

A statisztikák szerint legtöbbször fekete színű autókat lopnak el, mert jól beleolvadnak a környezetbe, főleg sötétben vagy rossz látási viszonyok között. Ez megkönnyíti a menekülést, és csökkenti az azonnali lebukás esélyét. Emellett a fekete az egyik legnépszerűbb autószín világszerte, így az alkatrészek értékesítése is egyszerűbb.

Ugyancsak az élmezőnyben vannak a lopás tekintetében a szürke, a kék és a fehér autók, de az ezüst és a világos szürke árnyalatúak is népszerűek a tolvajok körében, mert a parkolókban vagy forgalomban szinte észrevétlenek, így könnyebb velük eltűnni.

A sárga, a narancssárga és az élénk zöld autókat lopják el a legritkábban.

Ennek az lehet az oka, hogy túl kirívóak, szinte minden szempár rájuk szegeződik, ha feltűnnek az utakon. Egy rikító színű járművel sokkal nehezebb észrevétlenül közlekedni vagy elrejteni azt. A tolvajok általában kerülik az ilyen autókat, mert nagyobb a lebukás kockázata, és nehezebb is a gyors továbbértékesítés.