ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.55
usd:
339.51
bux:
121581.64
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Tolvajok kedvencei – az ilyen színű autókból lopnak el a legtöbbet

Infostart

A statisztikák szerint azok a kocsik vannak a legnagyobb veszélyben, amelyek jól beleolvadnak a környezetbe.

Talán a legtöbben azt gondolják, hogy a feltűnő, élénk színű sportautók szerepelnek a tolvajok kívánságlistájának élén, a statisztikai adatok azonban teljesen mást mutatnak. A tolvajok többsége ugyanis nem a feltűnést keresi, hanem az észrevétlenséget és a könnyű értékesíthetőséget. Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább azokat az autókat pécézik ki, amelyek beleolvadnak a forgalomba, és amelyekből rengeteg van az utakon – írja a femcafe.hu.

A biztosítói és közlekedési adatok alapján a leggyakrabban ellopott autók színei szorosan összefüggenek a népszerűséggel. Minél gyakoribb egy árnyalat, annál könnyebb meglovasítani az autót vagy alkatrészként továbbadni. Az sem mellékes ebből a szempontból, hogy a semleges színek évek óta vezetik az eladási listákat.

A statisztikák szerint az utakon szürke, fekete és fehér autók közlekednek a legnagyobb számban, így nem meglepő, hogy irántuk a legnagyobb a kereslet, és úgy tűnik, nem csak a legális úton történő vásárlások tekintetében. A szakértők szerint ráadásul a tolvajok sok esetben nem is egy egész autóra utaznak, hanem alkatrészekre, és utóbbiakat adják el aztán jó pénzért.

Éppen ezért különösen előnyös számukra egy gyakori színű jármű, mert az alkatrészek így könnyebben eladhatók.

A statisztikák szerint legtöbbször fekete színű autókat lopnak el, mert jól beleolvadnak a környezetbe, főleg sötétben vagy rossz látási viszonyok között. Ez megkönnyíti a menekülést, és csökkenti az azonnali lebukás esélyét. Emellett a fekete az egyik legnépszerűbb autószín világszerte, így az alkatrészek értékesítése is egyszerűbb.

Ugyancsak az élmezőnyben vannak a lopás tekintetében a szürke, a kék és a fehér autók, de az ezüst és a világos szürke árnyalatúak is népszerűek a tolvajok körében, mert a parkolókban vagy forgalomban szinte észrevétlenek, így könnyebb velük eltűnni.

A sárga, a narancssárga és az élénk zöld autókat lopják el a legritkábban.

Ennek az lehet az oka, hogy túl kirívóak, szinte minden szempár rájuk szegeződik, ha feltűnnek az utakon. Egy rikító színű járművel sokkal nehezebb észrevétlenül közlekedni vagy elrejteni azt. A tolvajok általában kerülik az ilyen autókat, mert nagyobb a lebukás kockázata, és nehezebb is a gyors továbbértékesítés.

Kezdőlap    Bűnügyek    Tolvajok kedvencei – az ilyen színű autókból lopnak el a legtöbbet

forgalom

autólopás

tolvaj

szín

kék

fekete

fehér

kocsi

szürke

élénk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 12:47
Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását
2026. március 27. 09:36
Börtönbüntetést kapott egy újabb pedofil
×
×